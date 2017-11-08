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Posted 8 ноября 2017, 13:29

Published 8 ноября 2017, 13:29

Modified 1 сентября 2022, 05:44

Updated 1 сентября 2022, 05:44

Власти Крыма хотят создать на полуострове собственную «Силиконовую долину»

8 ноября 2017, 13:29
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, на полуострове начались работы по строительству высокотехнологичного центра, где планируется разместить штаб-квартиры инновационных компаний.

Аксенов заявил, что в Крыму много «молодых программистов», уехавших из Украины по соображениям безопасности. Об этом пишет портал utro.ru.

Власти полуострова надеются, что сбежавшие из Украины IT-специалисты начнут оказывать свои услуги «удаленно». Этих людей соберут в группу. Для них создадут специальную площадку. Аксенов считает, что созданный таким образом центр IT-технологий станет аналогом американской Силиконовой долины.

Отметим, что разговоры о строительстве в Крыму технопарка начались сразу после его аннексии. Однако за три года дело так и не сдвинулось с места. Даже утвержденного проекта по его возведению еще нет.

Между тем, инициаторы создания крымской «Силиконовой долины» обещают создать на полуострове такие условия, что на него в массовом порядке будут переселяться высококлассные специалисты не только из России, но и всего мира. Переселенцам обещают предоставить дешевые квартиры, а для их детей построить всю необходимую инфраструктуру — школы и детские сады. IT-фрилансерам создадут все условия для удаленной работы. Чиновники надеются, что собственная «Силиконовая долина» позволит увеличить доходы Крыма на 30%.

Экономист Михаил Делягин заявил, что в Крыму не действуют патенты выданные в странах, которые ввели против России санкции. На полуостров необходимо привлекать «изобретателей» и «хакеров», которые «ломают программы и ломают изделия механически». В Крыму они смогут свободно «творить». Благодаря такому подходу собственная «Силиконовая долина» может обойтись полуострову очень дешево.

#Новости#Общество#Россия
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