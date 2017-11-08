Власти Крыма хотят создать на полуострове собственную «Силиконовую долину»

Между тем, инициаторы создания крымской «Силиконовой долины» обещают создать на полуострове такие условия, что на него в массовом порядке будут переселяться высококлассные специалисты не только из России, но и всего мира. Переселенцам обещают предоставить дешевые квартиры, а для их детей построить всю необходимую инфраструктуру — школы и детские сады. IT-фрилансерам создадут все условия для удаленной работы. Чиновники надеются, что собственная «Силиконовая долина» позволит увеличить доходы Крыма на 30%.