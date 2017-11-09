Ещё одно кадровое решение приняли в администрации Приморья

Posted 9 ноября 2017, 04:13
Published 9 ноября 2017, 04:13
Modified 1 сентября 2022, 05:44
Updated 1 сентября 2022, 05:44
Очередной чиновник покинул краевую администрацию после назначения нового руководителя региона Андрея Тарасенко. На этот раз освободилось кресло директора департамента образования и науки, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным пресс-службы краевой администрации, директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко уволена по собственному желанию. До назначения нового руководителя обязанности главы департамента возьмёт на себя заместитель директора Ольга Московкина.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что временно исполняющий обязанности главы региона расстался с директором департамента экономики и развития предпринимательства Сергеем Павленко. До этого стало известно об увольнении Дениса Бочкарёва, работавшего вице-губернатором, а также директором департамента сельского хозяйства и продовольствия.
На прошлой неделе ещё один чиновник покинул администрацию Приморья - по собственному желанию уволился директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин.