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Posted 9 ноября 2017, 04:13

Published 9 ноября 2017, 04:13

Modified 1 сентября 2022, 05:44

Updated 1 сентября 2022, 05:44

Ещё одно кадровое решение приняли в администрации Приморья

9 ноября 2017, 04:13
В «белом доме» после назначения Андрея Тарасенко продолжаются серьёзные перестановки

Очередной чиновник покинул краевую администрацию после назначения нового руководителя региона Андрея Тарасенко. На этот раз освободилось кресло директора департамента образования и науки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы краевой администрации, директор департамента образования и науки Приморского края Оксана Мартыненко уволена по собственному желанию. До назначения нового руководителя обязанности главы департамента возьмёт на себя заместитель директора Ольга Московкина.

К слову, Оксана Мартыненко возглавляла ведомство больше года - с июля 2016 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что временно исполняющий обязанности главы региона расстался с директором департамента экономики и развития предпринимательства Сергеем Павленко. До этого стало известно об увольнении Дениса Бочкарёва, работавшего вице-губернатором, а также директором департамента сельского хозяйства и продовольствия.

На прошлой неделе ещё один чиновник покинул администрацию Приморья - по собственному желанию уволился директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин.

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