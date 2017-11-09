Ещё одно кадровое решение приняли в администрации Приморья

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что временно исполняющий обязанности главы региона расстался с директором департамента экономики и развития предпринимательства Сергеем Павленко. До этого стало известно об увольнении Дениса Бочкарёва, работавшего вице-губернатором, а также директором департамента сельского хозяйства и продовольствия.