Спорная ферма «Котиково» в Хабаровском крае досталась приморским аграриям

Сейчас компания-победитель рассматривает договор купли-продажи. Как только документы подпишут, начнётся передача фермы новому владельцу. Конкурсный управляющий надеется, что это произойдёт уже на следующей неделе. Однако как предприятие «Котиково» будет существовать минимум до конца этого года — управляющему нужно будет завершить процедуру банкротства фермы.