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Posted 9 ноября 2017, 04:02

Published 9 ноября 2017, 04:02

Modified 1 сентября 2022, 05:44

Updated 1 сентября 2022, 05:44

У предприимчивого жителя Хабаровского края отобрали почти 400 литров спирта

9 ноября 2017, 04:02
Сюжет
Алкоголь
Мужчина торговал крепким алкоголем в обход закона

В Хабаровском крае у местного жителя нашли около 400 литров крепких алкогольных напитков. Он незаконно торговал этим товаром, пока его бизнес-план не пресекли правоохранители.

Нарушителя закона обнаружили стражи порядка в рамках операции «Алкоголь», которую провели сотрудники отдела МВД России по Ульчскому району. Факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции установили благодаря проверочной закупке. Правоохранители выяснили, что 56-летний мужчина незаконно продавал крепкие алкогольные напитки. Полицейские изъяли у злоумышленника 385 литров спиртосодержащей жидкости и направили её на экспертизу.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, свободная реализация таких напитков ограничена федеральным законодательством. Поэтому житель села Богородского стал фигурантом дела об административном правонарушении. Теперь его привлекут к ответственности за незаконную розничную продажу спиртосодержащей продукции.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о похожих случаях. Например, жители дальневосточной столицы пытались продать 1,7 тонны спирта в гаражно-строительном кооперативе. Бизнес обернулся для предприимчивых мужчин уголовным делом.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Мвд27#Алкоголь
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