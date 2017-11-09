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Posted 9 ноября 2017, 16:11

Published 9 ноября 2017, 16:11

Modified 1 сентября 2022, 05:44

Updated 1 сентября 2022, 05:44

Жители России занялись перепродажей новинки Apple

9 ноября 2017, 16:11
Русскоязычный сегмент Интернета заполонили объявления о продаже с рук смартфона IPhone X.

Количество подобных лотов выросло втрое, сообщают Dni.ru. Эта модель стала даже популярней предыдущего флагмана Apple – IPhone 8.

Сейчас стать обладателем нового гаджета можно за сто двадцать тысяч рублей. Тем не менее, по мнению аналитиков рынка, смартфон можно без проблем будет купить после новогодних каникул, а рассчитывать на более выгодное приобретение IPhone X у частников в настоящий момент не приходится.

Напомним, продажи нового телефона стартовали в начале ноября. Причем очереди в Москве насчитывали несколько сотен человек. Место в ней можно было купить.

#Новости#Общество#Россия
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