Жители России занялись перепродажей новинки Apple

Сейчас стать обладателем нового гаджета можно за сто двадцать тысяч рублей. Тем не менее, по мнению аналитиков рынка, смартфон можно без проблем будет купить после новогодних каникул, а рассчитывать на более выгодное приобретение IPhone X у частников в настоящий момент не приходится.