На космодром Восточный прибыли спутники для запуска в декабре

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» заранее получили оборудование для сборки и испытаний, готово было и технологическое оборудование. Российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» - основная полезная нагрузка для третьего запуска с Восточного, который запланирован на 22 декабря. Но сначала будет второй запуск – 28 ноября: после испытаний на орбиту выйдет ракета-носитель «Союз-2.1б».