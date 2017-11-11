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Posted 11 ноября 2017, 04:30

Published 11 ноября 2017, 04:30

Modified 1 сентября 2022, 02:56

Updated 1 сентября 2022, 02:56

На космодром Восточный прибыли спутники для запуска в декабре

11 ноября 2017, 04:30
Это будет уже третий пуск с нового российского гражданского космодрома

В Амурскую область, где находится попавший на купюру космодром Восточный, самолётом доставили космические аппараты «Канопус-В» №3 и 4. В тот же день, 10 ноября, их доставили из аэропорта на космодром, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» заранее получили оборудование для сборки и испытаний, готово было и технологическое оборудование. Российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» - основная полезная нагрузка для третьего запуска с Восточного, который запланирован на 22 декабря. Но сначала будет второй запуск – 28 ноября: после испытаний на орбиту выйдет ракета-носитель «Союз-2.1б».

Космический комплекс «Канопус-В» обеспечивает мониторинг техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативных наблюдений поверхности Земли, обнаружение очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинг стихийных гидрометеорологических явлений, обновление топографических карт масштаба 1:50 000 и мельче. Также он необходим для частичного обновления топографических карт масштаба 1:25000, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, водных и прибрежных ресурсов, землепользования, оперативного наблюдения заданных районов земной поверхности.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Амурская область
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