Тарасенко пригласил во Владивосток московского владыку

Posted 11 ноября 2017, 00:16
Published 11 ноября 2017, 00:16
Modified 1 сентября 2022, 07:35
Updated 1 сентября 2022, 07:35
В развитие событий, связанных со строительством православного храма в центре Владивостока, сегодня появилась ещё одна новость от краевой администрации. Глава Приморского края Андрей Тарасенко пригласил на открытие будущего кафедрального собора владыку Московской патриархии – отца Сергия.
Перед этим, как сообщало РИА «Восток-Медиа», Тарасенко побывал на стройке вместе с бывшим губернатором, президентом ПАО «ТИГР», финансирующей данный проект, Сергеем Дарькиным. Он отметил, что после возобновления строительства, прерванного в 2014 году, на объекте ежедневно работают до 100 человек. Все монтажные и столярные работы, установка куполов должны быть завершены к сентябрю 2018 года, а полностью храм достроят ещё через год.
Сейчас новый глава края встретился в Москве с руководителем секретариата патриархии отцом Сергием и заранее пригласил его приехать на открытие храма. Представитель РПЦ заверил, что приедет в конце августа и добавил: «Я семь лет не был на приморской земле». Он окончил кафедру теологии и религиоведения Дальневосточного федерального университета, с 1993 по 2006 год служил во Владивостокской епархии.