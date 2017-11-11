Тарасенко пригласил во Владивосток московского владыку

Перед этим, как сообщало РИА «Восток-Медиа», Тарасенко побывал на стройке вместе с бывшим губернатором, президентом ПАО «ТИГР», финансирующей данный проект, Сергеем Дарькиным. Он отметил, что после возобновления строительства, прерванного в 2014 году, на объекте ежедневно работают до 100 человек. Все монтажные и столярные работы, установка куполов должны быть завершены к сентябрю 2018 года, а полностью храм достроят ещё через год.