Бывший владелец Черкизовского рынка обвиняется в убийстве

После того, как в 2009 году был снесен Черкизовский рынок, бизнес Тельмана Исмаилова дал трещину. До 2015 году предприниматель регулярно входил в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, который оценивал состояние Исмаилова в 600 миллионов долларов. В декабре 2015 года бизнесмен был первый раз признан банкротом. В настоящее время на активы Исмаилова наложен арест. Его собственность будет продана, а деньги переданы кредиторам, которым предприниматель должен большие суммы.