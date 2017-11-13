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Posted 13 ноября 2017, 16:04

Published 13 ноября 2017, 16:04

Modified 1 сентября 2022, 07:36

Updated 1 сентября 2022, 07:36

Бывший владелец Черкизовского рынка обвиняется в убийстве

13 ноября 2017, 16:04
Сюжет
Происшествие
Экс-владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве двух и более лиц. Басманный суд заочно арестовал бизнесмена на два месяца.

По данным правоохранительных органов, сейчас предприниматель находится на территории Турции, где сосредоточены его активы. Адвокат обвиняемого Марина Русакова считает решение суда незаконным, поскольку Исмаилов не скрывается от следствия и сообщает правоохранителям о своем местонахождении. Защитник подал апелляцию на решение Басманного суда. Об этом пишет utro.ru.

На Исмаилова заведено уголовное дело по факту двойного убийства, которое произошло в мае прошлого года в Московской области. Тогда неизвестные убили бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. В ноябре 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали брата Тельмана Исмаилова Рафика и Мехмана Керимова. Они стали обвиняемыми. Керимов признался в убийстве. Потом обвинение было предъявлено бывшему владельцу Черкизовского рынка.

Марина Русакова подчеркнула, что Керимов оговорил Тельмана Исмаилова. У следствия нет других доказательств. Кроме того, расследование уголовного дела происходит с нарушениями: так, следствие не вызвало Исмаилова, чтобы предъявить ему обвинение, а адвокату не было направлено уведомление о проведении судебного заседания, отметила Русакова.

После того, как в 2009 году был снесен Черкизовский рынок, бизнес Тельмана Исмаилова дал трещину. До 2015 году предприниматель регулярно входил в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, который оценивал состояние Исмаилова в 600 миллионов долларов. В декабре 2015 года бизнесмен был первый раз признан банкротом. В настоящее время на активы Исмаилова наложен арест. Его собственность будет продана, а деньги переданы кредиторам, которым предприниматель должен большие суммы.

#Новости#Россия#Происшествие
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