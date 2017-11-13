Бывший владелец Черкизовского рынка обвиняется в убийстве

Posted 13 ноября 2017, 16:04
Published 13 ноября 2017, 16:04
Modified 1 сентября 2022, 07:36
Updated 1 сентября 2022, 07:36
По данным правоохранительных органов, сейчас предприниматель находится на территории Турции, где сосредоточены его активы. Адвокат обвиняемого Марина Русакова считает решение суда незаконным, поскольку Исмаилов не скрывается от следствия и сообщает правоохранителям о своем местонахождении. Защитник подал апелляцию на решение Басманного суда. Об этом пишет utro.ru.
На Исмаилова заведено уголовное дело по факту двойного убийства, которое произошло в мае прошлого года в Московской области. Тогда неизвестные убили бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. В ноябре 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали брата Тельмана Исмаилова Рафика и Мехмана Керимова. Они стали обвиняемыми. Керимов признался в убийстве. Потом обвинение было предъявлено бывшему владельцу Черкизовского рынка.
Марина Русакова подчеркнула, что Керимов оговорил Тельмана Исмаилова. У следствия нет других доказательств. Кроме того, расследование уголовного дела происходит с нарушениями: так, следствие не вызвало Исмаилова, чтобы предъявить ему обвинение, а адвокату не было направлено уведомление о проведении судебного заседания, отметила Русакова.
После того, как в 2009 году был снесен Черкизовский рынок, бизнес Тельмана Исмаилова дал трещину. До 2015 году предприниматель регулярно входил в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, который оценивал состояние Исмаилова в 600 миллионов долларов. В декабре 2015 года бизнесмен был первый раз признан банкротом. В настоящее время на активы Исмаилова наложен арест. Его собственность будет продана, а деньги переданы кредиторам, которым предприниматель должен большие суммы.