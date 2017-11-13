Хабаровчанина признали лучшим сотрудником Госпожнадзора на Дальнем Востоке

Главной своей задачей он считает сохранность жизни и здоровья людей и имущества от пожаров. Поэтому самая приоритетная задача для него — это обучение населения и профилактика на объектах. Кроме того, Евгений играет в команде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по футболу. Этим видом спорта он занимается с пяти лет, в основном исполняя амплуа защитника. Также он решил проверить свои силы в сдаче нормативов ГТО, пока он получил серебряный значок.