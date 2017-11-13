Хабаровчанина признали лучшим сотрудником Госпожнадзора на Дальнем Востоке

Posted 13 ноября 2017, 07:19
Published 13 ноября 2017, 07:19
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В МЧС России определили лучшего сотрудника подразделений надзорной деятельности и профилактической работы в ДФО. Им стал житель Хабаровска Евгений Максимов — старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району. Он отличается высокими профессиональными качествами, а также играет в футбол и воспитывает сына.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Евгений Максимов отличился количеством проведённых плановых и внеплановых проверок пожарной безопасности на объектах защиты, выявленных и устранённых нарушений, наложенных штрафов, а также надзорными мероприятиями. В его обязанности входят проверки и проведение дознаний по фактам пожаров, работа с обращениями граждан и тесное взаимодействие с органами прокуратуры.
«После окончания Тихоокеанского государственного университета я проходил срочную службу в Амурском спасательном центре МЧС России. Когда время подходило к увольнению, офицеры части интересовались, чем собираюсь дальше заниматься, предложили дальше служить в МЧС. Вариантов было много, я выбрал должность инспектора Государственного пожарного надзора. Аттестовался — и совсем не жалею», — рассказал Евгений Максимов.
Главной своей задачей он считает сохранность жизни и здоровья людей и имущества от пожаров. Поэтому самая приоритетная задача для него — это обучение населения и профилактика на объектах. Кроме того, Евгений играет в команде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по футболу. Этим видом спорта он занимается с пяти лет, в основном исполняя амплуа защитника. Также он решил проверить свои силы в сдаче нормативов ГТО, пока он получил серебряный значок.
«Для меня дисциплин не так много для зачётов, не все виды спорта подвластны. Так, плавание и стрельба у меня в приоритете никогда не стояли, но теперь есть большое желание заняться этими видами спорта», — отметил Евгений Максимов.