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Posted 13 ноября 2017, 07:19

Published 13 ноября 2017, 07:19

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Хабаровчанина признали лучшим сотрудником Госпожнадзора на Дальнем Востоке

13 ноября 2017, 07:19
Работу Евгения Максимова отметили на всероссийском уровне

В МЧС России определили лучшего сотрудника подразделений надзорной деятельности и профилактической работы в ДФО. Им стал житель Хабаровска Евгений Максимов — старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району. Он отличается высокими профессиональными качествами, а также играет в футбол и воспитывает сына.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Евгений Максимов отличился количеством проведённых плановых и внеплановых проверок пожарной безопасности на объектах защиты, выявленных и устранённых нарушений, наложенных штрафов, а также надзорными мероприятиями. В его обязанности входят проверки и проведение дознаний по фактам пожаров, работа с обращениями граждан и тесное взаимодействие с органами прокуратуры.

«После окончания Тихоокеанского государственного университета я проходил срочную службу в Амурском спасательном центре МЧС России. Когда время подходило к увольнению, офицеры части интересовались, чем собираюсь дальше заниматься, предложили дальше служить в МЧС. Вариантов было много, я выбрал должность инспектора Государственного пожарного надзора. Аттестовался — и совсем не жалею», — рассказал Евгений Максимов.

Главной своей задачей он считает сохранность жизни и здоровья людей и имущества от пожаров. Поэтому самая приоритетная задача для него — это обучение населения и профилактика на объектах. Кроме того, Евгений играет в команде управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по футболу. Этим видом спорта он занимается с пяти лет, в основном исполняя амплуа защитника. Также он решил проверить свои силы в сдаче нормативов ГТО, пока он получил серебряный значок.

«Для меня дисциплин не так много для зачётов, не все виды спорта подвластны. Так, плавание и стрельба у меня в приоритете никогда не стояли, но теперь есть большое желание заняться этими видами спорта», — отметил Евгений Максимов.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Пожарная безопасность
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