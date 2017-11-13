Русские футуристы и красные партизаны: даёшь революцию в искусстве

Таким революционным художником для Владивостока был, например, Иван Видин, который успел повоевать в партизанах, был декоратором театра «Золотой Рог», участником литературно-художественного объединения «Творчество», футуристического по сути, а в 1923 году оформлял Владивосток к празднованию Великого Октября. Правда, уже в 1925 году он эмигрировал в Китай, а на следующий год умер в Шанхае. Так революция рождала яркие, фантастические и короткие биографии. На выставке Видин представлен своими эскизами к плакатами, где заметно прямое влияние Окон РОСТА, того агитационного искусства, которое создавали Маяковский и его товарищи. Темы плакатов тоже самые актуальные и конкретные, на одном из эскизов, где под ногами рабочего и крестьянина скачут пузатые и злобные буржуи, есть надпись художника: «Кооперативы позволяют брать товар из рук производителя помимо буржуазии».