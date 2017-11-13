Русские футуристы и красные партизаны: даёшь революцию в искусстве

Posted 13 ноября 2017, 03:45
Published 13 ноября 2017, 03:45
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
Диву даёшься: с каким показным пренебрежением и равнодушием отмечается в стране столетие Русской революции. По крайней мере, на официальном уровне. Разве что вялый постсоветский спор по поводу захоронения Ленина, напоминающий один и тот же анекдот, в сотый раз звучащий в тюремной камере, способен еле-еле всколыхнуть общественное сознание. Хотя энергия революции необратимо изменила не только Россию, но и весь мир, и продолжает менять до сих пор.
Правда, столь осторожное и растерянное отношение к этому юбилею можно объяснить тем, что мы и сегодня, причём на самом бытовом уровне, способны обнаружить как сторонников революции, так и её противников. Можем столкнуться как с горячими поклонниками вождей вроде Ленина, Троцкого, Сталина, так и с непримиримыми их врагами. Так что пепел революции всё еще стучит в наше сердце, а памятник красным партизанам по-прежнему стоит на центральной площади Владивостока.
На таком бледном культурном фоне выставка «Даёшь революцию в искусстве!», организованная Приморской картинной галереей, тем более достойна пристального внимания. Скажу просто: её интересно смотреть. Здесь действительно можно ощутить пафос революции, её любовь и жертвенность, её романтику и жестокость. Увидеть её отражение и развитие в российском и приморском искусстве за долгие десятилетия советской эпохи. Конечно, галерея подняла из своих фондов далеко не все произведения, связанные с темой революции. Но и этого достаточно, чтобы почувствовать её живое дыхание, проследить, как дореволюционный русский авангард мощно повлиял на молодое советское искусство, а затем вытеснялся наступлением социалистического реализма.
Выставка в художественном смысле получилась концентрированной, оттого разнообразной по темам и сюжетам, стилям и направлениям. И здесь стоит подчеркнуть, что экспозиция состоит из трёх основных частей. Первая – это произведения, созданные в авангардной эстетике в первые годы революции. Вторая – картины советских художников, посвящённые революции, Гражданской войне и красным героям. И третья – образ Ленина в творчестве как приморских, так и российских художников.
Так называемая Лениниана в советские времена была сакральной темой, заполняла выставки, музеи и галереи и бесперебойно кормила художников. А во времена перестройки стала лакомой жертвой для представителей соц-арта, концептуалистов и прочего андеграунда. Так Ленин из священной фигуры социалистического реализма постепенно стал китчевым персонажем массовой культуры. В общем, художникам есть за что быть благодарным Владимиру Ильичу. И в этом смысле разрушать инсталляцию под названием Мавзолей Ленина было бы несправедливо.
Вообще, эпоха модерна и авангарда в Приморской галерее представлена яркими и сегодня уже известными вещами, стоит вспомнить картины Василия Кандинского, Марка Шагала, Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Петра Кончаловского. На выставке их нет, поскольку они, как правило, находятся в постоянной экспозиции, зато представлены подлинные редкости. Например, небольшая, но чрезвычайно характерная для русского кубофутуризма работа Виктора Пальмова «Суйфунский рынок». Этот художник, талантливый представитель отечественного авангарда и друг Давида Бурлюка, жил и работал во Владивостоке в 1919 – 1920 годах. Потом они вдвоём бурно пропагандировали футуризм в Японии, а затем Пальмов вернулся в Россию.
Любопытны работы Ивана Клюна и Любови Поповой, которые никогда не бывали на Дальнем Востоке, но произведения их счастливым образом оказались в коллекции Приморской галереи. Эти художники стали заметными фигурами русского авангарда, соратниками Малевича и участниками его группы Супремус. «Беспредметное» Клюна и «Композиция» Поповой как раз и представляют собой результат революции в искусстве, когда русские художники прорвались к супрематизму и чистой абстракции. И первые годы советской власти именно их художественные открытия определяли облик нового искусства, которое вышло на улицу вместе с митингами и демонстрациями.
Таким революционным художником для Владивостока был, например, Иван Видин, который успел повоевать в партизанах, был декоратором театра «Золотой Рог», участником литературно-художественного объединения «Творчество», футуристического по сути, а в 1923 году оформлял Владивосток к празднованию Великого Октября. Правда, уже в 1925 году он эмигрировал в Китай, а на следующий год умер в Шанхае. Так революция рождала яркие, фантастические и короткие биографии. На выставке Видин представлен своими эскизами к плакатами, где заметно прямое влияние Окон РОСТА, того агитационного искусства, которое создавали Маяковский и его товарищи. Темы плакатов тоже самые актуальные и конкретные, на одном из эскизов, где под ногами рабочего и крестьянина скачут пузатые и злобные буржуи, есть надпись художника: «Кооперативы позволяют брать товар из рук производителя помимо буржуазии».
Плакат, книжная графика, карикатура – это всё советское искусство быстрого реагирования. На выставке можно увидеть дальневосточный шедевр плакатного искусства – работу Павла Любарского, хабаровчанина, который в 1920 году перебрался во Владивосток. Плакат посвящён смерти Ленина и создан в духе советского конструктивизма, по форме – это графический коллаж с выразительным использованием шрифта. Работа примечательна ещё тем, что на ней указана неправильная дата рождения вождя – не 22 апреля, а 23-е. Ну, не мудрено перепутать, так велико было горе.
Из этого же периода интересны работы владивостокского художника Василия Баталова, который приехал сюда в 1915 году, а в уже в 1917-ом открыл первую в городе художественную школу. Его акварель «Интервенты появились» написана именно в 1918 году, что называется с натуры, на злобу дня. Она представляет образы интервентов, хоть и карикатурные, но точные в историческом смысле: на фоне Золотого Рога стоят в национальной военной форме японец, англичанин, американец и француз.
Все эти уникальные произведения из фондов окружены советским искусством, которое, что и говорить, смотрится сегодня совершенно иначе, чем лет тридцать назад, когда оно сильно намозолило глаза. У времени, как известно, своя культурная политика. В живописи Василия Бочанцева, Кирилла Шебеко, Александра Гуляева, графике Валентина Чеботарёва есть стиль, профессиональное мастерство, эмоциональная сила. Наконец, в их произведениях живёт сам дух советской эпохи. Особенно, конечно, впечатляют картины, посвящённые любимому сюжету приморской да и вообще советской живописи, когда отряды партизан и красноармейцев выходят к берегам Тихого океана. Того и гляди, двинутся дальше…
Об авторе
Александр Михайлович Лобычев (1958) – научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи, литературный критик, эссеист. Родился в Бурятии, окончил филологический факультет Дальневосточного университета. Автор книг «На краю русской речи», «Отплытие на остров Русский», «Автопортрет с гнездом на голове», многочисленных публикаций в альманахе «Рубеж», отечественных и зарубежных журналах. Живёт во Владивостоке.