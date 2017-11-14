Депутаты гордумы Владивостока рассмотрели состав конкурсной комиссии

Как отметил Андрей Брик, согласно положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока» конкурсная комиссия состоит из восьми человек, из них четыре члена комиссии назначаются Думой города Владивостока и четыре - губернатором Приморского края.