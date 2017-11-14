Депутаты гордумы Владивостока рассмотрели состав конкурсной комиссии

Posted 14 ноября 2017, 06:47
Published 14 ноября 2017, 06:47
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рассмотрел и рекомендовал Думе города Владивостока утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Владивостока и установить сроки проведения конкурса.
На заседании комитета 14 ноября депутаты рассмотрели проект решения «О формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока», подготовленный председателем Думы города Владивостока Андреем Бриком.
Как отметил Андрей Брик, согласно положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока» конкурсная комиссия состоит из восьми человек, из них четыре члена комиссии назначаются Думой города Владивостока и четыре - губернатором Приморского края.
От главы региона в состав комиссии назначены врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко, директор департамента внутренней политики Павел Ясевич, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента администрации Приморского края Виктор Киряев и депутат Законодательного собрания Олег Вельгодский.
От Думы в состав комиссии предлагается включить депутатов Виктора Аблапова («Единая Россия»), Василия Васильева (ЛДПР), Геннадия Куликова (КПРФ), Виктора Фёдорова («Единая Россия»). Данные кандидатуры рассмотрены на заседании комитета и рекомендованы в состав комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Владивостока.
Также комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе принять проект решения «Об объявлении конкурса на замещение должности главы города Владивостока». Решением Думы будут установлены сроки подачи документов для участия в конкурсе, даты и условия проведения конкурса.
На заседании комитета депутаты рассмотрели и поддержали проект решения о внесении изменений в регламент Думы. Как пояснила председатель комитета Роза Чемерис, проектом предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской Федерации при открытии заседания Думы города Владивостока.