Сеть «Эльдорадо» опровергла информацию об открытии точки на Украине

Posted 14 ноября 2017, 13:43
Published 14 ноября 2017, 13:43
Modified 1 сентября 2022, 07:36
Updated 1 сентября 2022, 07:36
Как пишет портал utro.ru, в официальном заявлении представителей компании говорится, что она не ведет свою деятельность на территории этого государства.
Компания «Эльдорадо» открывает торговые точки и выплачивает налоги только на территории России. Также она имеет франчайзинговые соглашения с партнерами из Армении, Киргизии и Молдовы.
В России у ООО «Эльдорадо» более 400 магазинов в 200 городах.