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Posted 14 ноября 2017, 13:43

Published 14 ноября 2017, 13:43

Modified 1 сентября 2022, 07:36

Updated 1 сентября 2022, 07:36

Сеть «Эльдорадо» опровергла информацию об открытии точки на Украине

14 ноября 2017, 13:43
Торговая сеть «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию об открытии своего магазина в городе Донецке в Украине.

Как пишет портал utro.ru, в официальном заявлении представителей компании говорится, что она не ведет свою деятельность на территории этого государства.

Компания «Эльдорадо» открывает торговые точки и выплачивает налоги только на территории России. Также она имеет франчайзинговые соглашения с партнерами из Армении, Киргизии и Молдовы.

В России у ООО «Эльдорадо» более 400 магазинов в 200 городах.

#Новости#Общество#Россия
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