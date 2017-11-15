Культурный Центр Украины в Москве собираются продать за $70 млн

Однако не все в партии БПП готовы голосовать за принятие законопроекта. Если соглашение между Россией и Украиной об учреждении информационно-культурных центров будет денонсировано, то закроется последний канал российско-украинского сотрудничества, сказал депутат Верховной Рады. Закрытие центра и продажа здания приведут к тому, что Украина уже не вернется на Арбат в случае потепления отношений между странами.