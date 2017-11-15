Культурный Центр Украины в Москве собираются продать за $70 млн

Posted 15 ноября 2017, 13:14
Published 15 ноября 2017, 13:14
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
По словам анонимного источника в партии «Блок Петра Порошенко» (БПП), закрытие центра позволит правящей верхушке Украины набрать политических очков, совершив еще один антироссийский жест, и неплохо заработать на продаже здания, в котором размещается организация. По данным экспертов, продажа недвижимости может принести Киеву 70 миллионов долларов. Об этом пишет utro.ru.
Однако не все в партии БПП готовы голосовать за принятие законопроекта. Если соглашение между Россией и Украиной об учреждении информационно-культурных центров будет денонсировано, то закроется последний канал российско-украинского сотрудничества, сказал депутат Верховной Рады. Закрытие центра и продажа здания приведут к тому, что Украина уже не вернется на Арбат в случае потепления отношений между странами.
Помимо этого, в случае реализации законопроекта России придется закрыть Российский центр науки и культуры, который находится в Киеве.
По словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, принятие или непринятие законопроекта зависит от мнения президента Украины Петра Порошенко. Если глава страны попросит членов своей партии проголосовать за инициативу, то центры будут закрыты, отметил директор.