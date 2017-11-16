Хабаровский край потратит на здоровье населения на два миллиарда больше

«Исторически сложилось, что у нас бюджет социальный. Три отрасли, на которые направляется больше всего расходов — это образование, социальное развитие и здравоохранение. Свои публичные обязательства мы и в 2017 году выполняем, и в 2018 будем выполнять. Внесённые губернатором поправки включают в себя и строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, и увеличение расходов на санитарную авиацию, льготное зубопротезирование, обеспечение льготными лекарствами», — отметила председатель думского комитета Наталия Пудовкина.