Хабаровский край потратит на здоровье населения на два миллиарда больше

Posted 16 ноября 2017, 08:32
Published 16 ноября 2017, 08:32
Modified 17 августа 2022, 09:23
Updated 17 августа 2022, 09:23
Расходы Хабаровского края на здравоохранение в 2018 году планируют увеличить более чем на два миллиарда рублей — соответствующие поправки рассмотрел постоянный комитет регионального парламента по бюджету, налогам и экономическому развитию. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», депутаты предварительно одобрили около 80 корректив в главный финансовый документ, которые подразумевают рост затрат на 25 госпрограмм, и «Развитие здравоохранения Хабаровского края» получит наибольшее дополнительное финансирование в следующем году.
«Исторически сложилось, что у нас бюджет социальный. Три отрасли, на которые направляется больше всего расходов — это образование, социальное развитие и здравоохранение. Свои публичные обязательства мы и в 2017 году выполняем, и в 2018 будем выполнять. Внесённые губернатором поправки включают в себя и строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, и увеличение расходов на санитарную авиацию, льготное зубопротезирование, обеспечение льготными лекарствами», — отметила председатель думского комитета Наталия Пудовкина.
Увеличение расходов на здравоохранение составит более 14 процентов от запланированных в первоначальной редакции проекта бюджета на следующий год. Более половины дополнительных трат — собственные средства краевой казны, в том числе и предусмотренные на страховые медицинские взносы для неработающего населения. Поправки также подразумевают увеличение бюджетных расходов на объекты капитального строительства — эту строку пополнят суммой в 364 миллиона рублей.
Депутаты, одобрив рост затрат на здравоохранение в целом, выразили беспокойство отсутствием в финансовых планах нескольких медицинских объектов, строительство которых необходимо Хабаровскому краю. Председатель постоянного комитета Закдумы по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа, в частности, поинтересовалась судьбой детской поликлиники в дальневосточной столице.
«Начало строительства этой поликлиники, которая должна появиться в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, неоднократно переносили в документах, а теперь я её не вижу вообще. Детское население не уменьшилось, необходимость осталась», — отметила депутат.
Заместитель министра строительства региона Наталья Максимова объяснила, что разработка проектной документации для будущего медучреждения завершена, эксперты дали положительное заключение. Правительство края рассчитывает, что этот объект можно будет включить в федеральную программу «Стимулирование и развитие жилищного строительства» — замминистра заверила депутатов, что возведение поликлиники без поддержки из бюджета страны сегодня является неосуществимым начинанием.