Сотрудников колонии в Хабаровском крае наказали за отсутствие бдительности

Прокуратуре Хабаровского края не понравилась активная личная жизнь заключённых исправительной колонии, расположенной в посёлке Ванино. Осуждённые занавешивали камеры видеонаблюдения и смотровые глазки, а также проделывали в устройствах сквозные дыры. Работники учреждения этим действиям не препятствовали, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.