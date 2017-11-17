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Posted 17 ноября 2017, 02:21

Published 17 ноября 2017, 02:21

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Росздравнадзор в Приморье держит курс на открытость

17 ноября 2017, 02:21
Ведомство провело в крае третью серию публичных обсуждений правоприменительной практики

Территориальный орган Росздравнадзора по Приморскому краю продолжает системную работу по профилактике и предупреждению нарушений требований законодательства, устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений, а также развитию принципа открытости Росздравнадзора.

В прошедших накануне публичных обсуждениях приняли участие представители краевого департамента здравоохранения, прокуратуры Приморского края, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сотрудники аппаратов уполномоченного по правам человека и уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Приморского края, представители краевого отделения Фонда социального страхования, Тихоокеанского государственного медицинского университета, общественных организаций, медицинских и фармацевтических компаний.

Участникам публичных обсуждений организаторы представили анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю за 9 месяцев 2017 года. Также собравшихся познакомили с результатами государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий, рассказали о результатах проверок медорганизаций, осуществляющих деятельность по профилям «Косметология» и «Пластическая хирургия» и о нормативно-правовом регулировании медицинской помощи по профилям «Косметология» и «Пластическая хирургия». Актуальной стала информация об изменениях нормативно-правовой базы в 2017 году; о применении риск-ориентированной модели при проведении контрольных мероприятий; о разработке и применении «проверочных листов» при проведении плановых проверок в 2018 году.

Специалисты Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю не только познакомили аудиторию с выявляемыми в ходе контрольных проверок нарушениями в сфере здравоохранения, но и по каждому случаю дали рекомендации по их предотвращению и устранению.

Следующую, четвёртую серию публичных обсуждений правоприменительной практики Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю организаторы планируют провести 15 февраля 2018 года.

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