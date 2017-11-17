Росздравнадзор в Приморье держит курс на открытость

Участникам публичных обсуждений организаторы представили анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю за 9 месяцев 2017 года. Также собравшихся познакомили с результатами государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий, рассказали о результатах проверок медорганизаций, осуществляющих деятельность по профилям «Косметология» и «Пластическая хирургия» и о нормативно-правовом регулировании медицинской помощи по профилям «Косметология» и «Пластическая хирургия». Актуальной стала информация об изменениях нормативно-правовой базы в 2017 году; о применении риск-ориентированной модели при проведении контрольных мероприятий; о разработке и применении «проверочных листов» при проведении плановых проверок в 2018 году.