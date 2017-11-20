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Posted 20 ноября 2017, 07:46

Published 20 ноября 2017, 07:46

Modified 17 августа 2022, 09:18

Updated 17 августа 2022, 09:18

Мэр Хабаровска оценил работу дорожников во время снегопада на «хорошо»

20 ноября 2017, 07:46
Теперь муниципалитет готовится к новому грядущему циклону

Глава Хабаровска Александр Соколов дал оценку работе дорожных служб в дни сильного снегопада. По словам мэра, специалисты справились со своими обязанностями хорошо, что помогло избежать больших проблем на проезжей части.

На следующий день после осадков предприятия благоустройства приступили к большой уборке города. На улицы вышли 111 единиц спецтехники. Уже 16 ноября основные городские магистрали удалось очистить до асфальта. Эта работа продолжилась и в последующие дни. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, всего в период с момента начала циклона по сегодняшний день, 20 ноября, с дорог вывезли больше пяти тысяч кубометров снега.

«Городские службы отработали хорошо. В городе удалось избежать всплеска дорожно-транспортных происшествий, общественный транспорт работал в нормальном режиме. Но это не значит, что работа должна быть прекращена. Необходимо продолжить уборку второстепенных дорог, подчистку прибордюрных зон, пешеходных переходов и так далее. Тем более, что ожидается новый циклон. Хочу отметить также, что, в отличие от дорог, находящихся в ведении муниципалитета, достаточно быстро приведённых в нормативное состояние, частные территории и дороги, принадлежащие предприятиям и организациям, до сих пор очищены плохо», — сказал на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений администрации города мэр Александр Соколов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый большой снегопад в этом сезоне пришёл в город в ночь на 14 ноября. С наступлением часа пик город «встал» в пробках, на борьбу со стихией вышло 128 единиц спецтехники. На этой неделе осадки ожидаются в среду, 22 ноября, вместе с ними циклон принесёт повышение температуры.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Александр Соколов#Дорожные работы
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