Мэр Хабаровска оценил работу дорожников во время снегопада на «хорошо»

«Городские службы отработали хорошо. В городе удалось избежать всплеска дорожно-транспортных происшествий, общественный транспорт работал в нормальном режиме. Но это не значит, что работа должна быть прекращена. Необходимо продолжить уборку второстепенных дорог, подчистку прибордюрных зон, пешеходных переходов и так далее. Тем более, что ожидается новый циклон. Хочу отметить также, что, в отличие от дорог, находящихся в ведении муниципалитета, достаточно быстро приведённых в нормативное состояние, частные территории и дороги, принадлежащие предприятиям и организациям, до сих пор очищены плохо», — сказал на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений администрации города мэр Александр Соколов.