Мэр Хабаровска оценил работу дорожников во время снегопада на «хорошо»

Posted 20 ноября 2017, 07:46
Published 20 ноября 2017, 07:46
Modified 17 августа 2022, 09:18
Updated 17 августа 2022, 09:18
Глава Хабаровска Александр Соколов дал оценку работе дорожных служб в дни сильного снегопада. По словам мэра, специалисты справились со своими обязанностями хорошо, что помогло избежать больших проблем на проезжей части.
На следующий день после осадков предприятия благоустройства приступили к большой уборке города. На улицы вышли 111 единиц спецтехники. Уже 16 ноября основные городские магистрали удалось очистить до асфальта. Эта работа продолжилась и в последующие дни. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, всего в период с момента начала циклона по сегодняшний день, 20 ноября, с дорог вывезли больше пяти тысяч кубометров снега.
«Городские службы отработали хорошо. В городе удалось избежать всплеска дорожно-транспортных происшествий, общественный транспорт работал в нормальном режиме. Но это не значит, что работа должна быть прекращена. Необходимо продолжить уборку второстепенных дорог, подчистку прибордюрных зон, пешеходных переходов и так далее. Тем более, что ожидается новый циклон. Хочу отметить также, что, в отличие от дорог, находящихся в ведении муниципалитета, достаточно быстро приведённых в нормативное состояние, частные территории и дороги, принадлежащие предприятиям и организациям, до сих пор очищены плохо», — сказал на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений администрации города мэр Александр Соколов.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первый большой снегопад в этом сезоне пришёл в город в ночь на 14 ноября. С наступлением часа пик город «встал» в пробках, на борьбу со стихией вышло 128 единиц спецтехники. На этой неделе осадки ожидаются в среду, 22 ноября, вместе с ними циклон принесёт повышение температуры.