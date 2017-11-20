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Posted 20 ноября 2017, 06:03

Published 20 ноября 2017, 06:03

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Приморские рыбаки выведут из общедоступного улова минтай и треску

20 ноября 2017, 06:03
Сюжет
Восток-Медиа FISH
Это, по мнению экспертов, поможет оживить прибрежное рыболовство

Приморские рыбаки планируют вывести из общедоступного улова минтай и треску. О вопросах развития прибрежного рыболовства поговорили временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко и президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую администрацию.

Георгий Мартынов обратился к Андрею Тарасенко с просьбой помочь исключить из перечня общедопустимого улова в Приморье минтай и треску.

«На данный момент практически вся рыба выведена из перечня ОДУ. Мы считаем, что также необходимо исключить минтай и треску, наука нас в этом поддерживает. Также нужно разрешить прилов таких ценных водных биоресурсов, как гребенчатая, северная креветка и, возможно, камчатский краб с дальнейшей поставкой на рынок Приморского края», – сказал Георгий Мартынов.

По его словам, сейчас ОДУ в Приморье занижен, поэтому вывод из него всей рыбы позволит оживить прибрежное рыболовство. Таким образом, считает Мартынов, в подзоне в Приморье смогут работать любые рыбодобывающие компании, в том числе индивидуальные предприниматели.

Врио губернатора отметил, что проработает эту инициативу с профильным министерством РФ. Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что нужно создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались в Приморье, а не уходили в другие регионы.

«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморского края», – подчеркнул руководитель региона.

Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20 % общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

#Новости#Экономика#Восток-Медиа FISH
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