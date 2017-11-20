Приморские рыбаки выведут из общедоступного улова минтай и треску

Posted 20 ноября 2017, 06:03
Published 20 ноября 2017, 06:03
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Приморские рыбаки планируют вывести из общедоступного улова минтай и треску. О вопросах развития прибрежного рыболовства поговорили временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко и президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую администрацию.
Георгий Мартынов обратился к Андрею Тарасенко с просьбой помочь исключить из перечня общедопустимого улова в Приморье минтай и треску.
«На данный момент практически вся рыба выведена из перечня ОДУ. Мы считаем, что также необходимо исключить минтай и треску, наука нас в этом поддерживает. Также нужно разрешить прилов таких ценных водных биоресурсов, как гребенчатая, северная креветка и, возможно, камчатский краб с дальнейшей поставкой на рынок Приморского края», – сказал Георгий Мартынов.
По его словам, сейчас ОДУ в Приморье занижен, поэтому вывод из него всей рыбы позволит оживить прибрежное рыболовство. Таким образом, считает Мартынов, в подзоне в Приморье смогут работать любые рыбодобывающие компании, в том числе индивидуальные предприниматели.
Врио губернатора отметил, что проработает эту инициативу с профильным министерством РФ. Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что нужно создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались в Приморье, а не уходили в другие регионы.
«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморского края», – подчеркнул руководитель региона.
Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20 % общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.