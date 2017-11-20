В России назвали профессии с самым быстрым ростом зарплат

Posted 20 ноября 2017, 14:03
Published 20 ноября 2017, 14:03
Modified 1 сентября 2022, 07:38
Updated 1 сентября 2022, 07:38
Эксперты озвучили профессии с самым быстрым ростом зарплат. В этом году быстрее всего в России увеличивались зарплаты у ученых. В среднем за год они стали получать больше на 11,4 %, сообщает РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на портал utro.ru.
Вслед за учёными наибольший рост зарплат наблюдался у финансистов и страховщиков (9,3 %), сотрудников обрабатывающих производств, сельского и лесного хозяйства (8,8 %), а также добытчиков полезных ископаемых (8,1 %).
По информации института статистических исследований и экономики знаний (НИУ ВШЭ), сотрудники которого ознакомились со статистикой Росстата по этому вопросу, в 2016 году в России общий уровень зарплат в сфере научных исследований в зависимости от специальности варьировался 48 000 до 62 000 рублей. HR-специалисты зарабатывали от 70 000 до 300 000 рублей в месяц.
Сейчас в России спрос на учёных растет. Фирмы принимают к себе в штат работников научно-исследовательских институтов. Последние пополняют собой отделы инноваций, которые состоят из исследователей, аналитиков, и специалистов по перспективным технологиям.
Гендиректор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова отмечает, что научные сотрудники в частных организациях имеют различный доход. Наибольшим спросом пользуются эксперты в инновационной отрасли или робототехнике. Как правило, эта категория учёных получает самые высокие зарплаты.
Профессионально наукой в России занимается чуть более 1 % от общего числа трудоспособного населения страны или 722 300 человек. Начиная с 1989 года и по 2016 год численность учёных в России сократилась втрое.
На сегодняшний день учёные нужны в любой сфере деятельности. Импортозамещение дало толчок развитию отечественного сельского хозяйства. В России появились новые компании, в которых открыто множество вакансий. Спрос есть на агрономов, агротехников, а также других специалистов сельского хозяйства. Больше остальных получают учёные, занятые в IT-сфере и отрасли lifescience. К последней относятся фармацевтика, биотехнологии и медицинское оборудование.