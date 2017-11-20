В России назвали профессии с самым быстрым ростом зарплат

По информации института статистических исследований и экономики знаний (НИУ ВШЭ), сотрудники которого ознакомились со статистикой Росстата по этому вопросу, в 2016 году в России общий уровень зарплат в сфере научных исследований в зависимости от специальности варьировался 48 000 до 62 000 рублей. HR-специалисты зарабатывали от 70 000 до 300 000 рублей в месяц.