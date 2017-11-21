Спасатели установят слежку за реками и озёрами в Хабаровском крае

«На водоёмах региона идёт процесс становления льда. Несмотря на холода, его толщина ещё недостаточно безопасна для людей и техники. Чтобы не допустить несчастных случаев, проводится эта акция. Она продлится пять месяцев и завершится в марте следующего года. В это время на водоёмах будет организован повышенный контроль за соблюдением мер безопасности», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.