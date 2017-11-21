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Posted 21 ноября 2017, 08:31

Published 21 ноября 2017, 08:31

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Спасатели установят слежку за реками и озёрами в Хабаровском крае

21 ноября 2017, 08:31
Сюжет
Безопасность
В регионе стартовала акция «Безопасный лёд»

На реках и озёрах, а также на морском побережье Хабаровского края стартовала акция «Безопасный лёд». Спасатели планируют взять под контроль более 200 мест возможного выхода людей и выезда техники на ненадёжную поверхность водных объектов.

«На водоёмах региона идёт процесс становления льда. Несмотря на холода, его толщина ещё недостаточно безопасна для людей и техники. Чтобы не допустить несчастных случаев, проводится эта акция. Она продлится пять месяцев и завершится в марте следующего года. В это время на водоёмах будет организован повышенный контроль за соблюдением мер безопасности», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели намерены усилить разъяснительную работу о правилах безопасного поведения на водных объектах зимой. При этом в профилактическую работу будут включены не только специалисты министерства, но и представители различных ведомств, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Главная цель акции — предотвращение провалов людей и техники под лёд. Для этого патрульные группы будут выявлять несанкционированные ледовые переправы, принимать меры по их обустройству или ликвидации. Под наблюдение попадут и места массового выхода людей на лёд.

«Спасатели будут контролировать места традиционного зимнего лова, автозимники, водоёмы, морские акватории на территории и вблизи населенных пунктов и так далее. В зимний период спланировано освидетельствование, по предварительным данным, 30 ледовых переправ. Также насчитывается восемь традиционных мест массового выхода рыбаков на лед», — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов.

Для проведения профилактических мероприятий с населением, инструктажей и занятий в образовательных учреждениях края планируется привлечь около 800 человек.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Безопасность#МЧС#Ледовая переправа
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