Урбанисты разработали концепцию парка «Судостроитель» в Комсомольске

«Нашей задачей было задать вектор, который ляжет в основу нового облика парка «Судостроитель». Опираясь на эти исследования, администрации города предстоит работать над обновлением парка. Мы хотим, чтобы он был не просто местом, где люди отдыхают, — объяснил корреспонденту агентства один из урбанистов ЦПУ Василий Кропоткин. — Мы сотрудничали с Педагогическим институтом Комсомольска, они сделали дендрологическую экспертизу и выяснили, что в парке немало старых и много больных деревьев, которые заражают другие. Зелёный фонд парка нужно обновлять, это мы тоже учитывали при зонировании».