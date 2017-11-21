В организациях Хабаровского края пренебрегают подготовкой к возможным ЧС

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, оказалось, что чаще всего в организациях нет плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Кроме того, руководство не организует подготовка руководителей и уполномоченных специалистов, не проводит учения для совершенствования знаний, умений и навыков работников организаций в области защиты от ЧС, не создаёт резервы финансовых и материальных ресурсов. Всё это может привести к неприятным последствиям.