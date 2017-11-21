В организациях Хабаровского края пренебрегают подготовкой к возможным ЧС

Posted 21 ноября 2017, 01:54
Published 21 ноября 2017, 01:54
Modified 17 августа 2022, 09:23
Updated 17 августа 2022, 09:23
В Хабаровском крае во многих организациях не готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям, что могло бы значительно облегчить обстановку в случае их возникновения. К такому выводу пришли спасатели в ходе многочисленных проверок.
Тему подняли на публичных обсуждениях результатов контрольно-надзорной деятельности комитета правительства края по гражданской защите и главного управления МЧС России по региону. За девять месяцев 2017 года специалисты провели 26 проверок в органах местного самоуправления и местных компаниях, чтобы узнать, соблюдают ли они требования закона в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. По их результатам удалось выявить 182 нарушения и выдать 26 предписаний на их устранение.
«Проведение публичных обсуждений правоприменительной практики является одним из эффективных способов взаимодействия контрольно-надзорных органов и представителей бизнеса. Диалог между надзорными органами и объектами надзора в таком формате будет продолжен и в 2018 году», — отметили в комитете правительства края по гражданской защите.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, оказалось, что чаще всего в организациях нет плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. Кроме того, руководство не организует подготовка руководителей и уполномоченных специалистов, не проводит учения для совершенствования знаний, умений и навыков работников организаций в области защиты от ЧС, не создаёт резервы финансовых и материальных ресурсов. Всё это может привести к неприятным последствиям.