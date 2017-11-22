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Posted 22 ноября 2017, 13:33

Published 22 ноября 2017, 13:33

Modified 1 сентября 2022, 07:38

Updated 1 сентября 2022, 07:38

Три человека погибли и шесть пострадали в аварии в Ростовской области

22 ноября 2017, 13:33
Сюжет
Происшествие
В среду 22 ноября утром на трассе Ростов‐Ейск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Cruze и маршрутной Газели.

Как сообщает телеканал «360», в результате столкновения иномарки и Газели погибли три человека и шесть получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи доставили пострадавших в ближайшую больницу и оказали им всю необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливаются причины случившегося и определяют виновника смертельного ДТП.

#Новости#Россия#Происшествие
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