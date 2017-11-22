Три человека погибли и шесть пострадали в аварии в Ростовской области

Posted 22 ноября 2017, 13:33
Published 22 ноября 2017, 13:33
Modified 1 сентября 2022, 07:38
Updated 1 сентября 2022, 07:38
Как сообщает телеканал «360», в результате столкновения иномарки и Газели погибли три человека и шесть получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи доставили пострадавших в ближайшую больницу и оказали им всю необходимую помощь.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливаются причины случившегося и определяют виновника смертельного ДТП.