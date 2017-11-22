Ученые Алленского института: найдена причина старения мозга

Отметим, что коллеги ученых из Алленского института из Южной Флориды утверждают, что помочь сохранить способности к умственной деятельности могут помочь специально разработанные игры. На протяжении десяти лет научный коллектив проводил исследования нескольких социальных групп, трем из которых давали задания по развитию логики. Четвертая группа не была задействована ни в каких упражнениях. Результаты исследования показали, что в первых трех группах был значительно меньше риск развития слабоумия.