Ученые Алленского института: найдена причина старения мозга

Posted 22 ноября 2017, 14:18
Published 22 ноября 2017, 14:18
Modified 1 сентября 2022, 07:38
Updated 1 сентября 2022, 07:38
Для этого ученым потребовалось обследовать образцы мозга более сотни человек, сообщает utro.ru. Специалисты пришли к выводу, что мозговая активность человека падает, так как с возрастом накапливаются бляшки и узлы в сером веществе, которые зачастую приводят к болезни Альцгеймера.
Тем не менее, корень изменений следует искать в снижении возрастной активности ДНК: об этом говорят данные генетического анализа.
Отметим, что коллеги ученых из Алленского института из Южной Флориды утверждают, что помочь сохранить способности к умственной деятельности могут помочь специально разработанные игры. На протяжении десяти лет научный коллектив проводил исследования нескольких социальных групп, трем из которых давали задания по развитию логики. Четвертая группа не была задействована ни в каких упражнениях. Результаты исследования показали, что в первых трех группах был значительно меньше риск развития слабоумия.