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Posted 22 ноября 2017, 13:21

Published 22 ноября 2017, 13:21

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Украина обвиняет Россию в давлении на Белоруссию - СМИ

22 ноября 2017, 13:21
Ухудшение отношений между Украиной и Белоруссией спикер Верховной Рады Андрей Парубий связал с действиями Кремля.

Как пишет портал utro.ru, по мнению депутата Россия препятствует развитию добрососедских отношений между странами.

Напомним, после государственного переворота 2014 года Украина пытается выстроить отношения с соседней Республикой. По словам спикера нижней палаты украинского парламента, которые он произнес в эфире телеканала «112 Украина», на руководство Белоруссии постоянно давят, и на страну оказывается влияние со стороны руководства Российской Федерации. Причем это влияние не проходит бесследно, уверен Парубий.

Также он добавил, что Киеву предстоит усерднее поддерживать демократические процессы в соседней Республике. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что Белоруссия будет очередным государством, которое после Украины порвет отношения с РФ и примкнет к пути европейского выбора.

Сегодня, с его слов, влияние Кремля и лично главы государства Владимира Путина на Лукашенко все увеличивается. Это уже спровоцировало со стороны Белоруссии некоторые недружественные действия Белоруссии по отношению к Украине.

Так, недавно белорусскими спецслужбами был задержан представитель украинских СМИ Павел Шаройко. Журналиста обвинили в создании агентурной сети. После этого властями страны персоной нон грата был объявлен сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов. Его деятельность признали несовместимой с дипломатическим статусом.

Минобороны Украины дали комментарии по поводу высылки дипломата Скворцова. В ведомстве утверждают, что он ни в какой разведке на территории Белоруссии участия не принимал. Во вторник 21 октября Украина предприняла ответную меру и выслала первого секретаря белорусского посольства. По словам спикера МИД Марьяны Беца, данная мера соответствует принципам взаимности.

#Новости#Россия#Власть
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