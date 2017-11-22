Украина обвиняет Россию в давлении на Белоруссию - СМИ

Также он добавил, что Киеву предстоит усерднее поддерживать демократические процессы в соседней Республике. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что Белоруссия будет очередным государством, которое после Украины порвет отношения с РФ и примкнет к пути европейского выбора.