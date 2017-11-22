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Posted 22 ноября 2017, 03:49

Published 22 ноября 2017, 03:49

Modified 17 августа 2022, 10:19

Updated 17 августа 2022, 10:19

В Хабаровске наркомана осудят за нападение на врача скорой помощи

22 ноября 2017, 03:49
Сюжет
Наркотики
Медик отдал злоумышленнику морфин под угрозой расправы

В дальневосточной столице под суд отправили местного жителя, который напал в лифте на врача скорой помощи и начал вымогать у него наркотики. Медику пришлось под угрозой расправы отдать злоумышленнику ампулу с морфином.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 26-летний обвиняемый распивал алкоголь во дворе жилого дома в Центральном районе города. Он увидел подъехавшую карету скорой помощи, и решил напасть на врача, который направился в подъезд. Мужчина догнал медика и вместе с ним зашёл в лифт. Обвиняемый сообщил, что у него нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему наркотики. Работнику скорой помощи пришлось отдать ему ампулы с морфином и диазепамом, а также шприцы. Злоумышленник вышел из лифта на восьмом этаже и там употребил наркотики.

Врач сообщил об инциденте в правоохранительные органы, и налётчика быстро задержали. В ходе следствия он не признал свою вину. Раньше у 26-летнего мужчины не было проблем с законом, официально мужчина нигде не работает. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители уже направили уголовное дело в суд. Дожидаться приговора мужчина будет под стражей.

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