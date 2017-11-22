В Хабаровске наркомана осудят за нападение на врача скорой помощи

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 26-летний обвиняемый распивал алкоголь во дворе жилого дома в Центральном районе города. Он увидел подъехавшую карету скорой помощи, и решил напасть на врача, который направился в подъезд. Мужчина догнал медика и вместе с ним зашёл в лифт. Обвиняемый сообщил, что у него нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему наркотики. Работнику скорой помощи пришлось отдать ему ампулы с морфином и диазепамом, а также шприцы. Злоумышленник вышел из лифта на восьмом этаже и там употребил наркотики.