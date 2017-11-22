В Хабаровске наркомана осудят за нападение на врача скорой помощи

Posted 22 ноября 2017, 03:49
Published 22 ноября 2017, 03:49
Modified 17 августа 2022, 10:19
Updated 17 августа 2022, 10:19
В дальневосточной столице под суд отправили местного жителя, который напал в лифте на врача скорой помощи и начал вымогать у него наркотики. Медику пришлось под угрозой расправы отдать злоумышленнику ампулу с морфином.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 26-летний обвиняемый распивал алкоголь во дворе жилого дома в Центральном районе города. Он увидел подъехавшую карету скорой помощи, и решил напасть на врача, который направился в подъезд. Мужчина догнал медика и вместе с ним зашёл в лифт. Обвиняемый сообщил, что у него нож, и, угрожая расправой, потребовал отдать ему наркотики. Работнику скорой помощи пришлось отдать ему ампулы с морфином и диазепамом, а также шприцы. Злоумышленник вышел из лифта на восьмом этаже и там употребил наркотики.
Врач сообщил об инциденте в правоохранительные органы, и налётчика быстро задержали. В ходе следствия он не признал свою вину. Раньше у 26-летнего мужчины не было проблем с законом, официально мужчина нигде не работает. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, правоохранители уже направили уголовное дело в суд. Дожидаться приговора мужчина будет под стражей.