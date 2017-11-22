В Хабаровском крае водитель КамАЗа сбил опору ЛЭП и оставил людей без света

Posted 22 ноября 2017, 06:38
Published 22 ноября 2017, 06:38
Modified 1 сентября 2022, 05:46
Updated 1 сентября 2022, 05:46
В Вяземском районе Хабаровского края произошло массовое отключение электроэнергии. Водитель КамАЗа врезался в опору линии электропередач и оставил почти 15 тысяч человек без света. Многие объекты перевели на резервные источники ресурса.
По информации пресс-службы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», вечером 21 ноября в районе села Красицкое Вяземского района водитель лесовоза, не справившись с управлением, сбил опору воздушной ЛЭП, которая принадлежит предприятию. В результате происшествия без электроэнергии осталось больше 15 тысяч жителей близлежащих населённых пунктов.
Среди потребителей Вяземского муниципального района, которым отключили свет, были и социально-значимые объекты: котельные, насосные станции, больницы, детские сады и школы. Силами энергетиков удалось восстановить энергоснабжение по резервной схеме через час. Значительную часть объектов подключили в течение первых пяти минут после аварии.
Пострадавшее в ходе столкновения со спецтехникой оборудование вывезли на ремонт, в ближайшее время работники «Хабаровских электрических сетей» заменят поврежденную опору на новую. Специалистам предстоит подсчитать сумму причинённого компании вреда.