В Хабаровском крае водитель КамАЗа сбил опору ЛЭП и оставил людей без света

По информации пресс-службы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», вечером 21 ноября в районе села Красицкое Вяземского района водитель лесовоза, не справившись с управлением, сбил опору воздушной ЛЭП, которая принадлежит предприятию. В результате происшествия без электроэнергии осталось больше 15 тысяч жителей близлежащих населённых пунктов.