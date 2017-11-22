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Posted 22 ноября 2017, 06:38

Published 22 ноября 2017, 06:38

Modified 1 сентября 2022, 05:46

Updated 1 сентября 2022, 05:46

В Хабаровском крае водитель КамАЗа сбил опору ЛЭП и оставил людей без света

22 ноября 2017, 06:38
Сюжет
Происшествие
Электричество пропало почти у 15 тысяч местных жителей

В Вяземском районе Хабаровского края произошло массовое отключение электроэнергии. Водитель КамАЗа врезался в опору линии электропередач и оставил почти 15 тысяч человек без света. Многие объекты перевели на резервные источники ресурса.

По информации пресс-службы филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети», вечером 21 ноября в районе села Красицкое Вяземского района водитель лесовоза, не справившись с управлением, сбил опору воздушной ЛЭП, которая принадлежит предприятию. В результате происшествия без электроэнергии осталось больше 15 тысяч жителей близлежащих населённых пунктов.

Среди потребителей Вяземского муниципального района, которым отключили свет, были и социально-значимые объекты: котельные, насосные станции, больницы, детские сады и школы. Силами энергетиков удалось восстановить энергоснабжение по резервной схеме через час. Значительную часть объектов подключили в течение первых пяти минут после аварии.

Пострадавшее в ходе столкновения со спецтехникой оборудование вывезли на ремонт, в ближайшее время работники «Хабаровских электрических сетей» заменят поврежденную опору на новую. Специалистам предстоит подсчитать сумму причинённого компании вреда.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Происшествие#Электроэнергия
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