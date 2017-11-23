Жители Хабаровского края прощаются с потеплением

Потепление в Хабаровском крае, как и обещали синоптики, оказалось кратковременным явлением. Снегопад в центре и на юге региона оказался непродолжительным и в ночь на четверг иссяк: жители населённых пунктов, выйдя на улицу, почувствует, что воздух снова становится холоднее. Остаётся надеяться, что прогнозы метеорологов насчёт не очень сильного ветра окажутся верны.