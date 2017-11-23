Жители Хабаровского края прощаются с потеплением

Posted 22 ноября 2017, 22:20
Published 22 ноября 2017, 22:20
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Потепление в Хабаровском крае, как и обещали синоптики, оказалось кратковременным явлением. Снегопад в центре и на юге региона оказался непродолжительным и в ночь на четверг иссяк: жители населённых пунктов, выйдя на улицу, почувствует, что воздух снова становится холоднее. Остаётся надеяться, что прогнозы метеорологов насчёт не очень сильного ветра окажутся верны.
В Хабаровске дневная температура понизится до -10...-12 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре дневная температура поднимется до -8...-10 °C. Небольшой снег. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Николаевске-на-Амуре дневная температура поднимется до -10...-12 °C. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Советской Гавани дневная температура понизится до -3..-5 °С. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Охотске дневная температура останется на отметке -21…-23 °С. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до -8...-10 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Чегдомыне дневная температура понизится до -15...-17 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.
В Аяне дневная температура повысится до -14…-16 °C. Без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Чумикане дневная температура понизится до -15…-17 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до -8...-10 °C. Без существенных осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до -11...-13 °C. Небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до -9...-11 °C. Небольшой снег. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.