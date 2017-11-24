Хабаровский «Амур» отдал защитника «Магнитке»

Posted 24 ноября 2017, 06:31
Published 24 ноября 2017, 06:31
Modified 17 августа 2022, 09:13
Updated 17 августа 2022, 09:13
Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы и «Металлург» произвели обмен, в результате которого в состав магнитогорского клуба вернулся защитник Марк Янчевский. «Тигры» получили за игрока денежную компенсацию.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Хабаровск Марк Янчевский перебрался в октябре этого года. Тогда магнитогорский клуб получил за 19-летнего хоккеиста деньги. «Амур» мог стать для молодого игрока первым клубом в Континентальной хоккейной лиге, однако в составе «тигров» на лёд он так и не вышел. За «Магнитку» защитник выступал только на предсезонных турнирах.
Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, помимо Янчевского, команду покинул форвард Данил Юртайкин. Он вернулся в ярославский «Локомотив» в результате обмена на денежную компенсацию. Его история полностью совпадает с положением Янчевского, за исключением того, что нападающий всё-таки поиграл за «Амур». В составе «тигров» он провёл пять матчей и даже нанёс один бросок по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-1». За хабаровскую команду он играл с октября и попал в неё в ходе обмена с «Локомотивом».
Последним новичком «Амура» стал Ярослав Хабаров. Его обменяли у «Металлурга». За «тигров» защитник провёл четыре матча и успел записать на свой счёт одну голевую передачу.