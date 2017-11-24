vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября 2017, 06:31

Published 24 ноября 2017, 06:31

Modified 17 августа 2022, 09:13

Updated 17 августа 2022, 09:13

Хабаровский «Амур» отдал защитника «Магнитке»

24 ноября 2017, 06:31
Сюжет
Спорт
«Тигры» вернули Марка Янчевского «Металлургу»

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы и «Металлург» произвели обмен, в результате которого в состав магнитогорского клуба вернулся защитник Марк Янчевский. «Тигры» получили за игрока денежную компенсацию.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Хабаровск Марк Янчевский перебрался в октябре этого года. Тогда магнитогорский клуб получил за 19-летнего хоккеиста деньги. «Амур» мог стать для молодого игрока первым клубом в Континентальной хоккейной лиге, однако в составе «тигров» на лёд он так и не вышел. За «Магнитку» защитник выступал только на предсезонных турнирах.

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, помимо Янчевского, команду покинул форвард Данил Юртайкин. Он вернулся в ярославский «Локомотив» в результате обмена на денежную компенсацию. Его история полностью совпадает с положением Янчевского, за исключением того, что нападающий всё-таки поиграл за «Амур». В составе «тигров» он провёл пять матчей и даже нанёс один бросок по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-1». За хабаровскую команду он играл с октября и попал в неё в ходе обмена с «Локомотивом».

Последним новичком «Амура» стал Ярослав Хабаров. Его обменяли у «Металлурга». За «тигров» защитник провёл четыре матча и успел записать на свой счёт одну голевую передачу.

Материалы по теме
Хабаровский «Амур» обзавёлся новым нападающимХабаровский «Амур» приобрёл ещё одного защитника
#Новости#Хабаровский край#Спорт#Хабаровск#КХЛ#ХК Амур#Спорт27
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика