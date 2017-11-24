Хабаровский «Амур» отдал защитника «Магнитке»

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, помимо Янчевского, команду покинул форвард Данил Юртайкин. Он вернулся в ярославский «Локомотив» в результате обмена на денежную компенсацию. Его история полностью совпадает с положением Янчевского, за исключением того, что нападающий всё-таки поиграл за «Амур». В составе «тигров» он провёл пять матчей и даже нанёс один бросок по воротам соперника. Его показатель полезности составил «-1». За хабаровскую команду он играл с октября и попал в неё в ходе обмена с «Локомотивом».