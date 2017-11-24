Кинотеатр в Комсомольске-на-Амуре получил пять миллионов на возрождение

Posted 24 ноября 2017, 06:51
Published 24 ноября 2017, 06:51
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
Кинотеатр комсомольского дворца культуры «Алмаз» получил грант в размере пяти миллионов рублей на возобновление показов. После модернизации половину программы в обязательном порядке заполнят фильмы отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
Деньги на оснащение кинозала современным оборудованием выделил федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, который проводил конкурс для городов с населением до 500 тысяч человек. В рамках конкурса по территории всей страны распространили миллиард рублей. Грантовую поддержку получили 202 кинозала из 57 регионов страны.
Дворец культуры «Алмаз» существует в Комсомольске с 1975 года. Его постоянные посетители — жители микрорайона «Амурлитмаш» и Ленинского округа города. Фильмы «крутили» в зрительном зале в семидесятые и восьмидесятые годы, однако показ закрыли в начале девяностых годов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об обновлении зрительного зала во дворце культуры. Там отремонтировали пол, установили новые кресла, а также частично покрасили фасад здания, и восстановили кровлю.