Кинотеатр в Комсомольске-на-Амуре получил пять миллионов на возрождение

Деньги на оснащение кинозала современным оборудованием выделил федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, который проводил конкурс для городов с населением до 500 тысяч человек. В рамках конкурса по территории всей страны распространили миллиард рублей. Грантовую поддержку получили 202 кинозала из 57 регионов страны.