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Posted 24 ноября 2017, 06:51

Published 24 ноября 2017, 06:51

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

Кинотеатр в Комсомольске-на-Амуре получил пять миллионов на возрождение

24 ноября 2017, 06:51
Дворец культуры «Алмаз» попал в федеральную программу поддержки

Кинотеатр комсомольского дворца культуры «Алмаз» получил грант в размере пяти миллионов рублей на возобновление показов. После модернизации половину программы в обязательном порядке заполнят фильмы отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.

Деньги на оснащение кинозала современным оборудованием выделил федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, который проводил конкурс для городов с населением до 500 тысяч человек. В рамках конкурса по территории всей страны распространили миллиард рублей. Грантовую поддержку получили 202 кинозала из 57 регионов страны.

Дворец культуры «Алмаз» существует в Комсомольске с 1975 года. Его постоянные посетители — жители микрорайона «Амурлитмаш» и Ленинского округа города. Фильмы «крутили» в зрительном зале в семидесятые и восьмидесятые годы, однако показ закрыли в начале девяностых годов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об обновлении зрительного зала во дворце культуры. Там отремонтировали пол, установили новые кресла, а также частично покрасили фасад здания, и восстановили кровлю.

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#Новости#Хабаровский край#Культура#Комсомольск-на-Амуре#Кинотеатры
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