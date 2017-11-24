Неделя в Хабаровском крае завершится морозами

Накануне наступления календарной зимы в Хабаровском крае погода будет неустойчивой. Текущая рабочая неделя завершится холодами — даже там, где ожидается небольшой снег, его будут сопровождать ветер с метелью, так что комфортно местным жителям будет вряд ли. На выходных будет примерно так же — а вот в понедельник снова потеплеет, по крайней мере — в дальневосточной столице.