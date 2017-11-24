Неделя в Хабаровском крае завершится морозами

Posted 23 ноября 2017, 22:20
Published 23 ноября 2017, 22:20
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Накануне наступления календарной зимы в Хабаровском крае погода будет неустойчивой. Текущая рабочая неделя завершится холодами — даже там, где ожидается небольшой снег, его будут сопровождать ветер с метелью, так что комфортно местным жителям будет вряд ли. На выходных будет примерно так же — а вот в понедельник снова потеплеет, по крайней мере — в дальневосточной столице.
В Хабаровске дневная температура понизится до -16...-18 °C. Без существенных осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6-11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до -14...-16 °C. Небольшой снег. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5-10 м/с.
В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до -11...-13 °C. Небольшой снег, метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 10-15 м/с.
В Советской Гавани дневная температура понизится до -9..-11 °С. Возможен небольшой снег. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 11-16 м/с.
В Охотске дневная температура повысится до -14…-16 °С. Небольшой снег, метель. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 18-23 м/с.
В Вяземском дневная температура понизится до -13...-15 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В Чегдомыне дневная температура понизится до -20...-22 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 4-9 м/с.
В Аяне дневная температура понизится до -16…-18 °C. Без осадков. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 15-20 м/с.
В Чумикане дневная температура понизится до -19…-21 °C. Без осадков. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 12-17 м/с.
В Бикине дневная температура понизится до -11...-13 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7-12 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до -14...-16 °C. Без существенных осадков. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до -15...-17 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8-13 м/с.