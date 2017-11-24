Приморцы смогут увидеть шедевры семи поколений

Проект реализует компания «Ингосстрах» в честь своего 70-летнего юбилея совместно с Государственной Третьяковской галереей и Московским институтом русского реалистического искусства. Большой тур по стране выставка начала в июле 2017 года и к этому времени уже прошла в Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи, других городах.