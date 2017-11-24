Приморцы смогут увидеть шедевры семи поколений

Posted 23 ноября 2017, 23:08
Published 23 ноября 2017, 23:08
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
29 ноября в Приморской государственной картинной галерее откроется выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Проект реализует компания «Ингосстрах» в честь своего 70-летнего юбилея совместно с Государственной Третьяковской галереей и Московским институтом русского реалистического искусства. Большой тур по стране выставка начала в июле 2017 года и к этому времени уже прошла в Калининграде, Нижнем Новгороде, Сочи, других городах.
Мультимедийная экспозиция покажет произведения живописи и графики из собрания Государственной Третьяковской галереи, среди которых работы таких выдающихся мастеров-живописцев, как Игорь Грабарь, Константин Юон, Борис Кустодиев, Константин Истомин, Павел Кузнецов, Пётр Кончаловский, Сергей Герасимов, Борис Иогансон, Александр Лабас, Юрий Пименов, Евсей Моисеенко, Дмитрий Жилинский. Всего экспозиция содержит 50 экспонатов.
Кураторы представят свой взгляд на XX век, обозначив основные исторические вехи – революция 1917 года, Великая Отечественная война, оттепель, застой, перестройка. По словам искусствоведов, экспозиция предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию, погрузиться в историю нашей Родины.
Выставка продлится до 14 января 2018 года по адресу Алеутская, 12. Все лекции будут открыты для свободного посещения по адресу Алеутская, 12. Для входа необходимо зарегистрироваться на сайте 70.ingos.ru.
Открытие филиала Третьяковской галереи было поручением президента России Владимира Путина. В Приморье организована уже вторая крупная выставка от Третьяковской галереи.
«Открытие филиала государственной галереи в регионе – важное культурное событие для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Третьяковка в Приморье позволит не только вывести дальневосточную культуру на новый уровень, но и наравне с Приморской сценой Мариинского театра станет новой точкой притяжения туристов, а также позволит с уверенностью утверждать, что Владивосток становится культурной столицей Дальнего Востока», - считает руководство Приморского края.