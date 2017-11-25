На верфи в Большом Камне трудоустроят свыше 7500 человек

Юрий Анатольевич Фильчёнок. Родился в 1956 году. В 1978-м окончил Дальневосточный политехнический институт имени Куйбышева по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик». В том же году начал работать на заводе «Варяг» во Владивостоке, где прошёл путь от помощника мастера до технического директора.