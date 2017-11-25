На верфи в Большом Камне трудоустроят свыше 7500 человек

Posted 25 ноября 2017, 02:49
Published 25 ноября 2017, 02:49
Modified 17 сентября 2022, 14:46
Updated 17 сентября 2022, 14:46
Создание судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье тесно связано с приоритетными направлениями развития российского судостроения: обеспечением эффективной эксплуатации Северного морского пути, превращением его в национальную транзитную магистраль. О значении судостроительного комплекса «Звезда» для России, о планах и перспективах завода в интервью журналу «Нефть и Капитал» рассказал генеральный директор АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий Фильчёнок.
– Юрий Анатольевич, судостроительный комплекс «Звезда» – проект консорциума инвесторов во главе с ПАО «НК «Роснефть», созданный на основании поручений президента РФ Владимира Путина, который в сентябре этого года, во время Восточного экономического форума, вновь побывал в Большом Камне. В чём важность и значимость проекта?
– Судостроительный комплекс «Звезда» – это стратегически важный для Дальневосточного региона и отечественной судостроительной промышленности проект, реализуемый по поручению президента и правительства Российской Федерации консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и «Газпромбанка». Торжественный запуск первых объектов новой верфи состоялся 1 сентября 2016 года в присутствии президента России. А в сентябре этого года Владимир Путин принял участие в церемонии закладки четырёх судов снабжения усиленного ледового класса и стыковки секций дока «Стапель».
«Звезда» – первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, способная удовлетворить потребности заказчиков в строительстве крупнотоннажных судов и морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе страны.
Речь идёт о буровых платформах, имеющих возможность работать круглогодично в условиях Арктики, а также о коммерческих судах для транспортировки грузов по морским путям, в частности танкерах типа «Афрамакс», работающих на газовом топливе и отвечающих самым последним экологическим нормам.
Цель реализации проекта «Звезда» – не просто создание современного судостроительного предприятия, а образование принципиально нового, эффективного промышленного кластера на Дальнем Востоке. «Звезда» выступит ядром, вокруг которого будут созданы предприятия судового машиностроения, производства судового оборудования и необходимых для верфи материалов.
– Каково значение «Звезды» для реализации морской стратегии страны?
– Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года относит задачи строительства флота на отечественных предприятиях к числу приоритетных задач государства. Также одним из ключевых направлений доктрины является разработка известных месторождений и интенсивная разведка нефти и природного газа на континентальном шельфе России, что невозможно осуществить без строительства современной морской техники на отечественных верфях.
Создание верфи напрямую связано с задачей эффективного и экологически безопасного освоения морских месторождений углеводородов на континентальном шельфе. Основной технической проблемой, которая должна быть решена в ближайшие десятилетия, является производство и доставка конечного продукта переработки углеводородного сырья по конкурентным ценам.
Кроме того, в число принципов национальной морской политики входит концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры российского флота на территориях субъектов Российской Федерации, традиционно связанных с мореплаванием, унификация этой инфраструктуры для военных и хозяйственных нужд, поддержание российского флота в готовности к решению стоящих перед ним задач.
– Что получит регион в результате реализации проекта? Почему руководство страны приняло решение строить судостроительный комплекс именно на Дальнем Востоке?
– Создание судостроительного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке – один из этапов реализации стратегии президента Владимира Путина по наращиванию конкурентоспособности России, её экономики и человеческого капитала.
Юг Приморского края выбран местом строительства как один из самых перспективных районов для развития судостроительной отрасли в России. Пунктом локализации верфи определена бухта Большого Камня на территории действующего предприятия ДВЗ «Звезда». Верфь расположена на берегу незамерзающего Уссурийского залива Японского моря, что обеспечивает круглогодичное функционирование основных производственных стадий.
Российское Приморье граничит с активно развивающимися северо-восточными районами Китая и КНДР. Через Японское море пути выходят к морским границам Японии, Южной Кореи и к другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Близость к странам АТР даёт дополнительные возможности кооперации с лидерами мирового судостроения. Суда могут вводиться в эксплуатацию практически без дополнительного транзита, так как верфь расположена вблизи маршрутов транспортировки углеводородов из северо-восточной части шельфа ДФО в страны Юго-Восточной Азии.
Рядом с территорией будущей верфи находится электростанция (Артёмовская ГРЭС), проходят железная и автомобильная дороги. Основная линия Транссибирской магистрали заканчивается во Владивостоке, а через главные порты региона, к которым подходят ветки Транссиба, осуществляются экспортно-импортные связи со странами АТР не только Приморского края, но и других районов России.
Что получит регион в результате реализации проекта: конечно, увеличение налоговых поступлений в бюджет, сохранение и расширение числа рабочих мест, повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение инфраструктуры и уровня жизни в целом. К 2024 году на верфи будут работать свыше 7500 человек.
Для размещения семей работников верфи в городе Большой Камень ведётся строительство жилых микрорайонов. В 2017-2023 годах планируется построить 6919 квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье. Два дома в 5-м микрорайоне уже построены. Еще четыре дома планируется сдать поэтапно до конца 2018 года. В 6-м микрорайоне заложены 16 домов на 672 квартиры. Сдача домов очередями планируется с ноября 2017 года. Дальнейшее строительство планируется в микрорайонах Парковом, Садовом, Зелёном, Нагорном и Солнечном.
– Какова роль комплекса в освоении нефтегазовых ресурсов шельфа?
– Производственная программа СК «Звезда» ориентирована на потребности российских компаний в строительстве морской техники для обеспечения добычи природных ресурсов на континентальном шельфе, поэтому основными заказчиками новой верфи станут судоходные и нефтегазовые компании, реализующие проекты в арктических широтах и на Дальнем Востоке России.
Исходя из динамики развития энергетики и конкурентных преимуществ будущих судостроительных мощностей, перспективный рынок продукции будет включать морские суда обслуживающего флота, морскую технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа России, буксиры, спасатели, новые крупно- и среднетоннажные суда усиленного ледового класса (танкеры и газовозы).
– Почему куратором проекта выступает «Роснефть»? В чём её функция?
– Куратором проекта и основным заказчиком, обеспечивающим пилотную загрузку комплекса, стала «Роснефть». Компания заключила эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов, а также контракты на проектирование, строительство и поставку четырёх многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса, десяти танкеров класса «Афрамакс», десяти арктических танкеров-челноков.
«Роснефть» привлекает финансирование, контролирует сроки реализации и бюджет строительства верфи, организует государственную поддержку проекта и локализацию смежных производств для создания судостроительного кластера.
Оператором, осуществляющим функции контроля и оперативного управления, определено АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС).
– Какую линейку планирует выпускать «Звезда»? Будет ли производиться какая-либо уникальная продукция?
– Основу продуктовой линейки составят средне- и крупнотоннажные коммерческие транспортные суда, морские буровые разведочные и добычные платформы и суда обслуживающего флота, в первую очередь ледового класса.
Важнейшими элементами производственной программы будут специальные танкеры и суда-газовозы арктического класса для транспортировки углеводородов. Их строительство потребует уникальных технических решений, большинство из которых российскому судостроению предстоит осваивать впервые.
По итогам визита Владимира Путина на ССК «Звезда» в 2017 году состоялось подписание контрактов на строительство пяти танкеров типа «Афрамакс».
Танкеры, работающие на газомоторном топливе, – суда нового поколения, спроектированные с учётом эксплуатационного опыта «Совкомфлота», «Роснефтефлота» и других российских перевозчиков. Их уникальность в том, что они соответствуют самым высоким экологическим стандартам и новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы, азота и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.
Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра, осадка – 15 метров, дедвейт – 114 тысяч тонн, скорость – 14,6 узла. Суда будут иметь ледовый класс ICE-1B.
Использование прогрессивных методов организации производства и технологий крупносекционной сборки создадут условия для одновременного строительства на верфи и спуска на воду ряда крупнотоннажных судов и офшорных объектов массой до 40 тысяч тонн. Наличие уникального кранового оборудования, в том числе одного из крупнейших в мире кранов «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, позволит строить суда и офшорные объекты длиной до 300 метров и шириной до 75 метров.
В настоящий момент в России нет производства с такими технологическими возможностями. «Звезда» станет самым современным отечественным судостроительным комплексом. Тесное партнёрство с ведущими российскими и иностранными компаниями, привлечёнными в качестве проектировщиков и технических консультантов, позволит выйти на новый уровень создания конкурентоспособной морской техники.
– Насколько велика будет роль «Звезды» в судостроительной промышленности России? Каковы объёмы предполагаемой доли рынка? Планируется ли экспорт?
– Для проекта характерно решение первоочередной задачи российского судостроения – преодоление исторически сложившегося технологического отставания в гражданском судостроении путём внедрения новейших судостроительных технологий и соответствия лучшим мировым показателям производительности труда.
По поручению правительства России «Роснефть», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Совкомфлот», «Росморпорт» и другие российские предприятия спрогнозировали долгосрочные потребности в судостроении на основании своих инвестиционных планов.
Ёмкость внутреннего рынка настолько велика, что на сегодня речь об экспорте продукции не идёт.
Потребуется время на наращивание компетенций для конкуренции на международном рынке, основными игроками которого в Дальневосточном регионе являются южнокорейские и китайские верфи.
– Сроки реализации проекта – 2012-2024 годы. Каковы основные этапы?
– Строительство судостроительного комплекса ведётся в две очереди. Первая включает в себя блок корпусных производств и окрасочные камеры, открытый тяжёлый стапель с передаточным доком для строительства судов и морской техники и цеха насыщения. Срок ввода всех объектов первой очереди – 2019 год. Блок корпусных производств и окрасочные камеры сданы в эксплуатацию в 2016 году. В настоящий момент ведётся изготовление корпусов четырёх судов снабжения для «Роснефти».
Вторая очередь – один из крупнейших в России сухой док размером 485 на 114 на 14 метров и производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Строительство планируется завершить к 2024 году.
– Как строятся взаимоотношения ДЦСС с иностранными партнёрами?
– Для приобретения передовых компетенций и последующей локализации созданы совместные предприятия с иностранными партнёрами. Они участвуют в проектировании и строительстве судов (Damen, Нидерланды), буровых платформ (Keppel, Сингапур) и судового оборудования (General Electric, США).
ООО «Звезда Морские Технологии», совместное предприятие «Роснефти» и Damen, разработало проект судов снабжения для ледостойких платформ и участвует в их строительстве.
Строительство завода по производству винто-рулевых колонок «Сапфир» совместно с General Electric начнётся уже в этом году.
В рамках Петербургского экономического форума 2017 года подписаны договоры с совместным предприятием ССК «Звезда» и Hyundai Heavy Industries «Звезда – Хёндэ» на технологическую поддержку при строительстве танкеров типа «Афрамакс».
Весной 2018 года китайские партнёры поставят уникальный транспортно-передаточный док для спуска судов со стапеля. Ранее подобная техника на российских верфях не использовалась. Конструкция дока безопорная, позволяет осуществлять продольную накатку судов с трёх разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.
Согласно заключённому в феврале 2017 года контракту с «Раинхо» (Республика Корея), ведётся изготовление судотранспортной системы для новой верфи. Первая партия системы поставлена в начале августа 2017 года, вторая ожидается в декабре.
– В чём заключается инновационность проекта?
– На верфи планируем создать ИТ-инфраструктуру, позволяющую максимально автоматизировать производственные процессы и управление. Среди прогрессивных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность, можно выделить высокоточные методы разметки и сварки (резки) металла, включая лазерные технологии резки и сварки; технологии проверочных работ на основе бесконтактных измерений и 3D-моделирования; современные технологии производственных процессов, процессов управления и планирования производства на всех этапах – от разработки документации до сдачи судна.
Прогрессивные методы организации производства, заложенные при проектировании верфи, вместе с реализацией пилотных проектов с привлечением перспективных партнёрств позволят обеспечить конкурентоспособные условия поставки судов и морской техники, включая сроки и цены, сопоставимые с технологическими лидерами.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в сентябре президент Владимир Путин побывал Большом Камне, где заложил новые суда, заслушал доклад Игоря Сечина и поблагодарил сотрудников завода за работу. Суда усиленного ледового класса «Владимир Мономах», «Катерина Великая», «Святая Мария» и «Александр Невский» планируется ввести в эксплуатацию к 2019 году.
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Юрий Анатольевич Фильчёнок. Родился в 1956 году. В 1978-м окончил Дальневосточный политехнический институт имени Куйбышева по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик». В том же году начал работать на заводе «Варяг» во Владивостоке, где прошёл путь от помощника мастера до технического директора.
С 2009-го по 2014 год работал заместителем генерального директора по производству АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (АО «ДЦСС»).
С марта 2014-го по декабрь 2016 года работал генеральным директором АО «Дальневосточный завод «Звезда».
23 января 2017 года назначен генеральным директором АО «ДЦСС».
Женат. Имеет государственные награды.