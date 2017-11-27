На МКС обнаружены неизвестные микробы

Posted 27 ноября 2017, 14:59
Published 27 ноября 2017, 14:59
Modified 17 августа 2022, 10:19
Updated 17 августа 2022, 10:19
Ученые пока не могут сказать откуда взялись живые организмы в космосе. Во время пуска модуля МКС бактерий на нем зафиксировано не было. Шкаплеров сообщил, что космонавты постоянно берут пробы с внешней и внутренней стороны обшивки МКС. Для этого используются ватные тампоны, которыми проводят по поверхности станции. Образцы запаковываются, после чего их отправляют на Землю.
При изучении присланных тампонов ученые и нашли микроорганизмы. Скорее всего микробы прилетели из космического пространства и осели на МКС. Оснований для беспокойства пока нет. Космических бактерий сейчас изучают специалисты.
Отметим, что микробы очень живучи. Исследователи уже давно проводят с ними опыты в открытом космосе. Так, некоторые виды микроорганизмов способны выживать без воздуха и при перепадах температур от +150 до -150 градусов.