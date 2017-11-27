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Posted 27 ноября 2017, 14:59

Published 27 ноября 2017, 14:59

Modified 17 августа 2022, 10:19

Updated 17 августа 2022, 10:19

На МКС обнаружены неизвестные микробы

27 ноября 2017, 14:59
По словам космонавта Антона Шкаплерова, на обшивке российского сегмента Международной космической станции (МКС) поселились бактерии неизвестного происхождения.

Космические микробы живы. Их уже изучают на Земле. Об этом пишет портал utro.ru.

Ученые пока не могут сказать откуда взялись живые организмы в космосе. Во время пуска модуля МКС бактерий на нем зафиксировано не было. Шкаплеров сообщил, что космонавты постоянно берут пробы с внешней и внутренней стороны обшивки МКС. Для этого используются ватные тампоны, которыми проводят по поверхности станции. Образцы запаковываются, после чего их отправляют на Землю.

При изучении присланных тампонов ученые и нашли микроорганизмы. Скорее всего микробы прилетели из космического пространства и осели на МКС. Оснований для беспокойства пока нет. Космических бактерий сейчас изучают специалисты.

Отметим, что микробы очень живучи. Исследователи уже давно проводят с ними опыты в открытом космосе. Так, некоторые виды микроорганизмов способны выживать без воздуха и при перепадах температур от +150 до -150 градусов.

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