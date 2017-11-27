На МКС обнаружены неизвестные микробы

Ученые пока не могут сказать откуда взялись живые организмы в космосе. Во время пуска модуля МКС бактерий на нем зафиксировано не было. Шкаплеров сообщил, что космонавты постоянно берут пробы с внешней и внутренней стороны обшивки МКС. Для этого используются ватные тампоны, которыми проводят по поверхности станции. Образцы запаковываются, после чего их отправляют на Землю.