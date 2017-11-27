Не помешавший убийству Андрея Драчёва полицейский отправится под суд

Posted 27 ноября 2017, 04:53
Published 27 ноября 2017, 04:53
Modified 1 сентября 2022, 07:39
Updated 1 сентября 2022, 07:39
В Хабаровске осудят бывшего сотрудника полиции, который видел, как его знакомый убивал пауэрлифтера Андрея Драчёва, но не предпринимал никаких действий. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурирует бывший сотрудник отдельного батальона ППС УМВД России по Хабаровску. Его обвиняют в использовании своих должностных полномочий вопреки интересам службы. Правоохранитель ничего не сделал, чтобы предотвратить драку, из которой не все вышли живыми.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экс-полицейский был приятелем предполагаемого убийцы — Анара Аллахверанова. Он отдыхал в компании подозреваемого, с которым был давно знаком, в ночь на 20 августа в городском кафе. Однако во время драки с Андреем Драчёвым правоохранитель бездействовал, конфликт не урегулировал, потерпевшему помощь не оказал. Это привело к тяжким последствиям — к смерти пауэрлифтера.
Полицейского уволили из правоохранительных органов — за то, что он совершил проступок, порочащий честь и достоинство стража порядка. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, правоохранители направили уголовное дело против бывшего полицейского в суд. Ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.