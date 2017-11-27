Не помешавший убийству Андрея Драчёва полицейский отправится под суд

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экс-полицейский был приятелем предполагаемого убийцы — Анара Аллахверанова. Он отдыхал в компании подозреваемого, с которым был давно знаком, в ночь на 20 августа в городском кафе. Однако во время драки с Андреем Драчёвым правоохранитель бездействовал, конфликт не урегулировал, потерпевшему помощь не оказал. Это привело к тяжким последствиям — к смерти пауэрлифтера.