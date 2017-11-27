vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2017, 04:53

Published 27 ноября 2017, 04:53

Modified 1 сентября 2022, 07:39

Updated 1 сентября 2022, 07:39

Не помешавший убийству Андрея Драчёва полицейский отправится под суд

27 ноября 2017, 04:53
Сюжет
Убийство
Бывшего правоохранителя обвиняют в бездействии, которое привело к гибели спортсмена

В Хабаровске осудят бывшего сотрудника полиции, который видел, как его знакомый убивал пауэрлифтера Андрея Драчёва, но не предпринимал никаких действий. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурирует бывший сотрудник отдельного батальона ППС УМВД России по Хабаровску. Его обвиняют в использовании своих должностных полномочий вопреки интересам службы. Правоохранитель ничего не сделал, чтобы предотвратить драку, из которой не все вышли живыми.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экс-полицейский был приятелем предполагаемого убийцы — Анара Аллахверанова. Он отдыхал в компании подозреваемого, с которым был давно знаком, в ночь на 20 августа в городском кафе. Однако во время драки с Андреем Драчёвым правоохранитель бездействовал, конфликт не урегулировал, потерпевшему помощь не оказал. Это привело к тяжким последствиям — к смерти пауэрлифтера.

Полицейского уволили из правоохранительных органов — за то, что он совершил проступок, порочащий честь и достоинство стража порядка. По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, правоохранители направили уголовное дело против бывшего полицейского в суд. Ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве Андрея Драчёва хабаровчанин сдался силовикамВ Хабаровске по делу об убийстве Драчёва проверят очевидца-полицейскогоПротив хабаровского кафе, возле которого убили Драчёва, возбудили дело
#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Прокуратура27#Андрей Драчёв#Убийство#Убийство Андрея Драчёва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика