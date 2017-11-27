Сборная России по бенди планирует сразиться со «СКА-Нефтяником»

Posted 27 ноября 2017, 04:38
Published 27 ноября 2017, 04:38
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
«Турнир четырёх наций» будет не единственным этапом подготовки российской сборной к чемпионату мира. Тренерский штаб планирует провести перед отлётом Швецию контрольную игру с молодёжной сборной страны в Москве, а также матч с хабаровским «СКА-Нефтяником».
«Других спаррингов мы пока не планируем. Ориентировочно сборная соберётся в Хабаровске 22 января. Возможно, проведём контрольный матч со «СКА-Нефтяником». Но это пока только в планах», — рассказал главный тренер сборной Михаил Юрьев.
Имена своих помощников в национальной команде наставник пока не называет — ещё не все специалисты дали своё согласие. Также главный тренер отметил, что состав сборной будет отличаться от того, что заявлен на «Турнир четырёх наций». Появится там и Сергей Ломанов-младший, отсутствие которого в заявке на соревнования в Швеции расстроило многих болельщиков.
«Я разговаривал с Сергеем по телефону, сказал, что очень хочу видеть его в сборной. Он ответил, что готов играть, но попросил с моего позволения не вызывать его на «Турнир четырёх наций». Ситуация абсолютно рабочая. Мы пошли Сергею навстречу и очень рассчитываем на него», — приводит слова Михаила Юрьева официальный сайт чемпионата мира.
Окончательный список сборной России тренерский штаб сформирует перед чемпионатом мира — многое будет зависеть от состояния здоровья игроков.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что участниками чемпионата мира станут восемь сборных. Все они прилетят в Хабаровск одним бортом из Москвы. Первый матч проведут сборные США и Германии, а первым соперником национальной команды России станет Норвегия. Встречи будут начинаться в 10:00, заключительные игры — в 19:30.