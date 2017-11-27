Сборная России по бенди планирует сразиться со «СКА-Нефтяником»

Имена своих помощников в национальной команде наставник пока не называет — ещё не все специалисты дали своё согласие. Также главный тренер отметил, что состав сборной будет отличаться от того, что заявлен на «Турнир четырёх наций». Появится там и Сергей Ломанов-младший, отсутствие которого в заявке на соревнования в Швеции расстроило многих болельщиков.