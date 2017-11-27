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Posted 27 ноября 2017, 14:05

Published 27 ноября 2017, 14:05

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Сотрудники ФСБ выслали польского историка из России

27 ноября 2017, 14:05
Польский историк Генрик Глобоцкий, который занимался изучением документов в российских архивах о польско‐российских отношениях в XIX‐ XX веках, был выслан с территории страны по решению Федеральной службы безопасности за нарушение сроков пребывания.

Как сообщает телеканал «360», мера, которую в отношении польского историка приняли сотрудники ФСБ, фактически означает запрет ученому на будущий въезд в Россию.

На территории страны Глобоцкий находился с 14 ноября и приехал в Россию по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге, где прочитал две открытые лекции о судьбе поляков в годы репрессий в СССР.

Спустя неделю после приезда, 21 ноября, историка предупредили о необходимости покинуть страну в течение 24 часов с момента получения уведомления, однако он этого не сделал.

#Новости#Общество#Россия
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