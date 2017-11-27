Сотрудники ФСБ выслали польского историка из России

Posted 27 ноября 2017, 14:05
Published 27 ноября 2017, 14:05
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Как сообщает телеканал «360», мера, которую в отношении польского историка приняли сотрудники ФСБ, фактически означает запрет ученому на будущий въезд в Россию.
На территории страны Глобоцкий находился с 14 ноября и приехал в Россию по приглашению Польского института в Санкт-Петербурге, где прочитал две открытые лекции о судьбе поляков в годы репрессий в СССР.
Спустя неделю после приезда, 21 ноября, историка предупредили о необходимости покинуть страну в течение 24 часов с момента получения уведомления, однако он этого не сделал.