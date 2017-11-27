В Подмосковье на продовольственном рынке произошел пожар

Posted 27 ноября 2017, 13:46
Published 27 ноября 2017, 13:46
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
По предварительным данным никто не пострадал, сообщают Dni.ru. Сейчас возгорание уже потушили, обстоятельства ЧП уточняются.
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