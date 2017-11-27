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Posted 27 ноября 2017, 13:46

Published 27 ноября 2017, 13:46

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

В Подмосковье на продовольственном рынке произошел пожар

27 ноября 2017, 13:46
Сюжет
Происшествие
В Подмосковье сотрудники МЧС выясняют причину пожара не рынке в Одинцовском районе.

По предварительным данным никто не пострадал, сообщают Dni.ru. Сейчас возгорание уже потушили, обстоятельства ЧП уточняются.

#Новости#Россия#Происшествие
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