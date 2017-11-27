Заснеженные ворота в Азию: почему Владивостоку стоит учиться у Хабаровска

В Приморье пришла ещё не календарная, но уже зима. В крае каждую неделю выпадает снег, а синоптики то и дело разражаются экстренными предупреждениями. Между тем, ноябрьские циклоны Владивосток встретил, мягко говоря, не совсем удачно. Коллапс, случившийся на городских дорогах в злополучную пятницу 17 ноября, вспоминать, наверное, будут ещё долго. Тогда город парализовало практически на двенадцать часов. Многие горожане смогли добраться домой только под утро. Тем не менее, нельзя сказать, что эта ситуация кардинальным образом отличается от последствий других снегопадов во Владивостоке. Масштаб проблем был больше обычного – это да. В целом же, коллапс случается в приморской столице едва ли не после каждого зимнего циклона. Причина этого кроется явно не в погодных условиях. Снега во Владивостоке выпадает гораздо меньше, чем, например, в Хабаровске или Петропавловске-Камчатском. Но вот проблем с его последствиями – не в пример больше. Почему? Очевидно, потому что городские службы работают хуже. В случае с непогодой отговорки вроде «Чисто там, где не мусорят» не работают, и перекладывать вину на других не получается. Природа – барышня своевольная, и мнения по поводу осадков ни у кого не спрашивает. Так что всё упирается именно в качество уборки снега.