Заснеженные ворота в Азию: почему Владивостоку стоит учиться у Хабаровска

Posted 27 ноября 2017, 08:04
Published 27 ноября 2017, 08:04
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
Зима 2017 года вскрыла серьёзный кризис, в котором пребывают дорожные службы Владивостока. Небольшой снегопад 17 ноября стал причиной рекордного коллапса на городских дорогах и ещё долго будет аукаться местным властям. Даже в более снежных регионах Дальнего Востока таких проблем не возникает. В преддверии нового циклона этот вопрос становится ещё более актуальным. Как можно очистить от снега российские ворота в Азию, разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
В Приморье пришла ещё не календарная, но уже зима. В крае каждую неделю выпадает снег, а синоптики то и дело разражаются экстренными предупреждениями. Между тем, ноябрьские циклоны Владивосток встретил, мягко говоря, не совсем удачно. Коллапс, случившийся на городских дорогах в злополучную пятницу 17 ноября, вспоминать, наверное, будут ещё долго. Тогда город парализовало практически на двенадцать часов. Многие горожане смогли добраться домой только под утро. Тем не менее, нельзя сказать, что эта ситуация кардинальным образом отличается от последствий других снегопадов во Владивостоке. Масштаб проблем был больше обычного – это да. В целом же, коллапс случается в приморской столице едва ли не после каждого зимнего циклона. Причина этого кроется явно не в погодных условиях. Снега во Владивостоке выпадает гораздо меньше, чем, например, в Хабаровске или Петропавловске-Камчатском. Но вот проблем с его последствиями – не в пример больше. Почему? Очевидно, потому что городские службы работают хуже. В случае с непогодой отговорки вроде «Чисто там, где не мусорят» не работают, и перекладывать вину на других не получается. Природа – барышня своевольная, и мнения по поводу осадков ни у кого не спрашивает. Так что всё упирается именно в качество уборки снега.
Здесь Владивостоку есть чему поучиться даже у соседнего Хабаровска. В ноябре на главный дальневосточный город обрушилось два довольно сильных двухдневных снегопада. Первый снег пришёл в город ночью 14 ноября и падал до следующего вечера. Он принёс 13 миллиметров осадков: по словам начальника отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галины Брынцевой, это действительно много. По официальным данным в первый снегопад — с его начала до 20 ноября — с дорог вывезли больше 5 тысяч кубометров снега. Второй циклон пришёл в город 21 ноября и был слабее: за пару дней в Хабаровске выпало всего 6 миллиметров снега. Проблемы на дорогах города, само собой, были – это неизбежное следствие зимней непогоды. Отметился Хабаровск и мощными пробками, и перебоями в работе пассажирского транспорта. Выросло количество ДТП, но незначительно - во всяком случае, меньше, чем во Владивостоке. Движение по некоторым междугородным трассам было ограничено. Однако чрезвычайных происшествий там не наблюдалось. Дорожные службы, в свою очередь, работали слаженно.
«За последние три-четыре года у нас разработали тактику, которая позволяет не расходовать излишние ресурсы. С приходом снега (ночью, например) на основные магистрали выходят пескоразбрасыватели. Утром подключаются грейдеры, а на малые участки — тракторы и экскаваторы», - рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в управлении дорог и внешнего благоустройства Хабаровска. Если снегопад не очень большой, грейдеры не выходят на работу до окончания часа пик – чтобы не создавать пробок. Местные жители отмечают: через два дня после любого снегопада по центру города можно свободно ездить. С окраинами и спальными районами немного сложнее – там уборка снега обычно тянется дольше.
Кризис коммунальных служб в Хабаровске уже отгремел. В середине «нулевых» для дальневосточной столицы любой снегопад превращался в настоящую катастрофу. Однако там ситуацию удалось изменить – может, не на сто процентов, но всё же. Парк городской техники медленно, но верно расширяется и обновляется. Муниципальные предприятия благоустройства в этом году подготовили 132 машины. В случае аврала они могут привлечь и частников —это 90 единиц дополнительной техники. В первый снегопад на улицы Хабаровска вышли 128 машин, их видели многие. Во второй — 70 спецмашин.
На фоне этого Владивосток смотрится особенно печально. Во время снегопада 17 ноября на улицы города вышли только 67 единиц техники (из 166) которые было не очень-то видно. У горожан есть серьёзные претензии и к распределению этих ресурсов. Технику здесь принято отправлять на дороги колоннами. Это было бы эффективно, если бы транспортный парк коммунальщиков находился в нормальном состоянии. При нехватке машин из-за такой тактики техники попросту не хватает. Неочищенными остаются целые районы. Неудивительно, что после циклона в дело пришлось вмешаться прокуратуре. Работники ведомства «надавали по шапкам» городским властям и ГИБДД. Этот нагоняй, безусловно, пойдёт на пользу и тем, и другим – но всё-таки ждать резкого улучшения ситуации пока рано. Проблема, как говорят чиновники о каких-нибудь особенно запущенных случаях, системная. В данном случае, впрочем, никакого лукавства нет: менять нужно именно систему работы муниципальщиков Владивостока. Поучиться можно у многих – например, у того же Хабаровска.