Эксперты назвали плохо переносящие холода машины

Posted 28 ноября 2017, 13:25
Published 28 ноября 2017, 13:25
Modified 17 августа 2022, 09:22
Updated 17 августа 2022, 09:22
Как сообщает телеканал «360», специалисты составили этот рейтинг, основываясь исключительно на наблюдениях за дорогами страны, а не реальных научных и технических исследованиях.
Первое место в списке автомобилей, которых лучше уберечь от холодов, занял BMW E34. Вторым оказался Mercedes W124, замкнул тройку автомобиль Opel Ascona. Авторы списка назвали основной проблемой немецкого автомобиля разваливающийся на части кузов.
Ford Sierra эксперты выделили как машину, «умирающую» слишком долго. По их мнению, она должна стоять в гараже, как и те, что ездят на дизельном топливе или с севшим аккумулятором.
Специалисты напомнили, что при низких температурах не слишком комфортно передвигаться на авто без печки. Например, Alfa Romeo GTV и иные модели, которые не рассчитаны на морозы, тоже лучше оставить в гараже до потепления.
Среди машин, которым зимой место в гараже, находятся отечественный ВАЗ-2101 и Nissan Leaf. Исследователи отмечают, что зимовать также необходимо всем автомобилям в кузове «кабриолет».