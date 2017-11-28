Носители «Калибров» придут на Тихоокеанский флот

«Планируется, что следом за корветом проекта «Совершенный», который прибыл во Владивосток в этом году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы «Громкий» и «Гремящий», на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге» - уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.