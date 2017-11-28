Носители «Калибров» придут на Тихоокеанский флот

Posted 28 ноября 2017, 02:43
Published 28 ноября 2017, 02:43
Modified 1 сентября 2022, 07:39
Updated 1 сентября 2022, 07:39
В 2018 году Тихоокеанский флот планирует принять в состав около десяти новейших боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
«Планируется, что следом за корветом проекта «Совершенный», который прибыл во Владивосток в этом году, соединение надводных кораблей флота пополнят новейшие корветы «Громкий» и «Гремящий», на которых уже сформированы экипажи. Один из этих кораблей достраивается в Комсомольске-на-Амуре, другой на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге» - уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
По его словам, также в планах принятие в боевой состав первой из шести запланированных дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для Тихоокеанского флота, они обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования «Калибр». Таким же ракетным комплексом, кстати, вооружён и «Гремящий», который строится по усовершенствованному, по сравнению с «Громким» и «Совершенным», проекту.
Также флот получит новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.