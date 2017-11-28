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Posted 28 ноября 2017, 02:58

Published 28 ноября 2017, 02:58

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Пассажир автобуса из ЕАО до Хабаровска спрятал наркотик в замороженной рыбе

28 ноября 2017, 02:58
Сюжет
Наркотики
Во рту каждого сома инспекторы обнаружили по шприцу с гашишным маслом

В Хабаровске инспекторы ДПС обнаружили у пассажира междугороднего автобуса гашишное масло. Молодой человек спрятал шприцы с наркотиками в замороженной рыбе, которую вёз с собой.

В дневное время суток инспекторы полка дорожно-патрульной службы ГИБДД остановили на стационарном посту возле Амурского моста автобус, который ехал из Еврейской автономной области. Когда полицейские зашли в салон, один из пассажиров начал сильно нервничать и выражать признаки беспокойства. Стражи порядка предложили молодому человеку выйти, предъявить документы и добровольно показать содержимое своего багажа. Выяснилось, что с собой пассажир вёз небольшой пакет с замороженной рыбой. Во рту каждого сома лежало по одному шприцу с гашишным маслом.

Общий вес изъятого наркотика в высушенном виде составил 14,1 грамма. Молодого человека доставили в отдел полиции. Раньше 22-летнего жителя пригородного села Некрасовка не привлекали к уголовной ответственности.

Парень рассказал, что купил наркотики в Еврейской автономной области у неизвестных лиц для себя. Оригинальный способ транспортировки он придумал самостоятельно. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, на время расследования его отпустили под подписку о невыезде.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#ЕАО#Хабаровск#Мвд27#Наркотики
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