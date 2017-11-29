Нападающий «СКА-Нефтяника» отличился покером в матче против «Строителя»

Затем, казалось, «армейцам» повезло ещё больше: защитник соперников Сергей Филатов, который в своё время выступал за хабаровчан, уехал на скамейку штрафников, но воспользоваться этим не удалось. На 33-й минуте в зоне гостей возник опасный момент, но «армеец» Павел Рязанцев не дотянулся до мяча. Выход один на один ему тоже не удалось реализовать: помешал защитник «Строителя».