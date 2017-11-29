Нападающий «СКА-Нефтяника» отличился покером в матче против «Строителя»

Posted 29 ноября 2017, 12:09
Published 29 ноября 2017, 12:09
Modified 1 сентября 2022, 02:56
Updated 1 сентября 2022, 02:56
В дальневосточной столице прошёл матч хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяника» против «Строителя» из Сыктывкара. Как писало РИА «Восток-Медиа», гостям не удалось распечатать ворота «армейцев», а вот прыткие хозяева забили десять мячей, пять из которых записал на свой счёт нападающий Артём Бондаренко.
Первые минуты команды не стремились к резким атакам, изучая манеру друг друга. На седьмой минуте «СКА-Нефтянику» подвернулся шанс реализовать угловой: им воспользовался Александр Антипов — 1:0. «Строитель», в свою очередь, вёл игру неспешно, уделяя внимание защите. А вот хабаровчане, почувствовав вкус игры, начали активно увеличивать разрыв в счёте. Несчастливыми для гостей стали 13-я и 20-я минута благодаря Артёму Бондаренко и Максиму Ишкельдину — 3:0.
Затем, казалось, «армейцам» повезло ещё больше: защитник соперников Сергей Филатов, который в своё время выступал за хабаровчан, уехал на скамейку штрафников, но воспользоваться этим не удалось. На 33-й минуте в зоне гостей возник опасный момент, но «армеец» Павел Рязанцев не дотянулся до мяча. Выход один на один ему тоже не удалось реализовать: помешал защитник «Строителя».
За это нарушителя Романа Бояринцева удалили со льда, а в ворота сыктывкарцев назначили пенальти, но здесь Рязанцеву вновь не повезло. Ближе к концу первого тайма в ворота «кабанов» назначили три угловых подряд, но удары гостей были неточными, а защита хабаровчан срабатывала на отлично. На последних минутах аналогичный шанс появился у хозяев, и здесь отличился Александр Ким — 4:0.
Второй игровой отрезок «Строитель» начал с удара по воротам соперника — мяч угодил в створ. Артёму Бондаренко нашлось, что ответить на это — счёт на 48-й минуте матча стал 5:0. Затем хабаровчан вновь стало больше за счёт удаления сыктывкарца Максима Немцева. Во время атаки возле своих ворот гости упустили мяч, и его быстро подхватил Бондаренко, ударив точно в цель и отличившись хет-триком — 6:0.
У «Строителя» тоже появлялись шансы на удачные атаки, но те ими не пользовались. Тем временем «армейцу» Александру Антипову на 60-й минуте удалось оформить дубль — 7:0. Сыктывкарцы тут же попытались ответить, однако вратарь «кабанов» Денис Рысев спас свою команду.
На 69-й минуте шанс проявить себя появился у молодого полузащитника «СКА-Нефтяника» Ильи Ишкельдина. Оказавшись в зоне гостей и сильно ударив по снаряду, он отправил его в сетку — 7:0. На 73-й минуте «кабан» Станислав Турушев, впервые вышедший на лёд в матче чемпионата страны, заработал удаление.
Это нисколько не помешало хозяевам увеличить разрыв в счёте, а Бондаренко — оформить покер. Заключительный в этой встрече мяч забил Александр Антипов благодаря назначенному в сетку гостей пенальти — 10:0.