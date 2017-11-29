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Posted 29 ноября 2017, 05:57

Published 29 ноября 2017, 05:57

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Россия и КНР достигли понимания по новому целлюлозному комбинату в Амурске

29 ноября 2017, 05:57
Компания China Paper подписала соглашение с дальневосточными агентами

Предприниматели из Поднебесной — компания China Paper — вместе с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций подписали один из ключевых документов, связанных с перспективным строительством целлюлозного комбината в Амурске. Условия меморандума о взаимопонимании помогут инвестору получить налоговые льготы. Помимо этого, по словам губернатора края, новое производство сделает крепче сотрудничество между Россией и КНР.

РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» ранее писало о возможном строительстве нового российско-китайского целлюлозного комбината, который будет выпускать до 500 тысяч тонн хвойной целлюлозы в год.

«Мы ставим перед собой задачу создать современное производство, которое будет отвечать всем требованиям экологической безопасности. Серьёзная работа будет проведена по обеспечению комбината ресурсами и инфраструктурой. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии лесопереработки на территории региона. Эта работа уже принесла ощутимый результат. Так, с 2008 года инвесторы вложили в отрасль около 50 миллиардов рублей. Благодаря этому в крае созданы мощности по ежегодной переработке 3,7 миллиона кубометров древесины. Это позволило практически в два раза повысить налоговую отдачу», — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Агентство также сообщало о встрече российского полномочного представителя президента Юрия Трутнева с китайскими предпринимателями, которая состоялась 13 марта. На мероприятии обсуждались дальневосточные проекты, в частности — создание нового ЦБК с участием China Paper.

По данным пресс-службы регионального правительства, именно в Амурском районе Хабаровского края сконцентрированы основные деревоперерабатывающие мощности. Там работает российский холдинг «РФП Групп», реализуют проекты компании «Азия Лес» и «Римбунан Хиджау МДФ».

#Новости#Хабаровский край#Общество#ТОСЭР#Китай#Амурск#Соглашение
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