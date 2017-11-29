Россия и КНР достигли понимания по новому целлюлозному комбинату в Амурске

«Мы ставим перед собой задачу создать современное производство, которое будет отвечать всем требованиям экологической безопасности. Серьёзная работа будет проведена по обеспечению комбината ресурсами и инфраструктурой. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии лесопереработки на территории региона. Эта работа уже принесла ощутимый результат. Так, с 2008 года инвесторы вложили в отрасль около 50 миллиардов рублей. Благодаря этому в крае созданы мощности по ежегодной переработке 3,7 миллиона кубометров древесины. Это позволило практически в два раза повысить налоговую отдачу», — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.