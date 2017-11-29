Россия и КНР достигли понимания по новому целлюлозному комбинату в Амурске

Posted 29 ноября 2017, 05:57
Published 29 ноября 2017, 05:57
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Предприниматели из Поднебесной — компания China Paper — вместе с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций подписали один из ключевых документов, связанных с перспективным строительством целлюлозного комбината в Амурске. Условия меморандума о взаимопонимании помогут инвестору получить налоговые льготы. Помимо этого, по словам губернатора края, новое производство сделает крепче сотрудничество между Россией и КНР.
РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» ранее писало о возможном строительстве нового российско-китайского целлюлозного комбината, который будет выпускать до 500 тысяч тонн хвойной целлюлозы в год.
«Мы ставим перед собой задачу создать современное производство, которое будет отвечать всем требованиям экологической безопасности. Серьёзная работа будет проведена по обеспечению комбината ресурсами и инфраструктурой. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии лесопереработки на территории региона. Эта работа уже принесла ощутимый результат. Так, с 2008 года инвесторы вложили в отрасль около 50 миллиардов рублей. Благодаря этому в крае созданы мощности по ежегодной переработке 3,7 миллиона кубометров древесины. Это позволило практически в два раза повысить налоговую отдачу», — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Агентство также сообщало о встрече российского полномочного представителя президента Юрия Трутнева с китайскими предпринимателями, которая состоялась 13 марта. На мероприятии обсуждались дальневосточные проекты, в частности — создание нового ЦБК с участием China Paper.
По данным пресс-службы регионального правительства, именно в Амурском районе Хабаровского края сконцентрированы основные деревоперерабатывающие мощности. Там работает российский холдинг «РФП Групп», реализуют проекты компании «Азия Лес» и «Римбунан Хиджау МДФ».