«Скат» и 19 улиц Владивостока попали в список на отключение

Posted 28 ноября 2017, 21:01
Published 28 ноября 2017, 21:01
Modified 1 сентября 2022, 07:39
Updated 1 сентября 2022, 07:39
Сегодня, 29 ноября, энергетики Владивостока продолжат плановый ремонт своих объектов. В связи с этим с 9 до 17 часов часть потребителей останется без электроэнергии. В зависимости от сложности ремонта без света им придётся существовать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На сайте «Владивостокского предприятия электрических сетей» накануне появилась информация о готовящихся отключениях электроэнергии на 19 городских улицах и дома №29 в садовом обществе «Скат».
Основной список выглядит следующим образом:
проспект 100 лет Владивостоку: 18, 18а, 20, 20а;
Айвазовского: 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 59, 63;
Ватутина: 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29;
Воропаева: 34;
Героев Варяга: 12;
Дениса Давыдова: 3а, 4, 6б;
Днепровская: 2, 2а;
Калинина: 14, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51;
Коммуны;
проспект Красного Знамени: 96;
Кутузова: 3, 3а;
Ладыгина: 4, 5, 5а, 11;
Нейбута: 87;
Русская: 33, 35, 37, 39, 39б, 41, 41в, 68, 68а, 68б, 70, 70а, 70б, 72, 72а, 72б, 74;
Садгородская: 13, 15, строение 3;
Сапёрная: 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 34б;
Стрелковая: 20, 23, 23а, 24а, 24б, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
Стрелковый переулок: 1 - 10, 12, 14, 15, 16;
Черняховского: 3.