Слияния UC Rusal и «Норникеля» не произойдет - СМИ

Posted 29 ноября 2017, 13:54
Published 29 ноября 2017, 13:54
Modified 1 сентября 2022, 05:47
Updated 1 сентября 2022, 05:47
По словам Потанина, компании являются «разными». Поэтому каждая из них станет «самостоятельно развиваться». Об этом пишет портал utro.ru.
Сторона Дерипаски сообщила, что они всегда хотели получить часть акций «Норникеля». Доля в компании должна была стать «стратегической инвестицией».
Отметим, что переговоры об объединении двух крупнейших горно-металлургических предприятий России велись на протяжении последних 10 лет.
UC Rusal является одним из крупнейших мировых поставщиков алюминия, глинозема и бокситов, а «Норникель» - никеля, платины и меди.