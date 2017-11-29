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Posted 29 ноября 2017, 13:54

Published 29 ноября 2017, 13:54

Modified 1 сентября 2022, 05:47

Updated 1 сентября 2022, 05:47

Слияния UC Rusal и «Норникеля» не произойдет - СМИ

29 ноября 2017, 13:54
Олег Дерипаска и Владимир Потанин, которые выступают собственниками предприятий UC Rusal и «Норникель», отказались объединять свои активы.

По словам Потанина, компании являются «разными». Поэтому каждая из них станет «самостоятельно развиваться». Об этом пишет портал utro.ru.

Сторона Дерипаски сообщила, что они всегда хотели получить часть акций «Норникеля». Доля в компании должна была стать «стратегической инвестицией».

Отметим, что переговоры об объединении двух крупнейших горно-металлургических предприятий России велись на протяжении последних 10 лет.

UC Rusal является одним из крупнейших мировых поставщиков алюминия, глинозема и бокситов, а «Норникель» - никеля, платины и меди.

#Новости#Экономика#Россия
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