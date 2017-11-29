Вопрос возбуждения дела против Александра Витько будут рассматривать заново

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о двоевластии в медицинской системе края. В июле этого года на пост главы Минздрава на время ушедшего в продолжительный отпуск действующего министра назначили главврач краевой клинической больницы № 2 Кирилл Пошатаев. Александру Витько пришлось отойти от дел на время скандального разбирательства. Следователи управления ФСБ России по краю возбудили против него уголовное дело о якобы допущенных нарушениях при централизованных закупках дезинфицирующих средств для клиник региона.