Городской фестиваль «Творчество без границ» состоится в Артёме

Начнётся всё с выставки декоративно-прикладного творчества - 4 декабря в 15:00 на Станции юных техников. Затем 8 декабря в 12:00 в детской школе искусств № 2 состоится гала-концерт. Его участниками станут горожане от 6 лет и старше - имеющие инвалидность и занимающиеся творчеством, а также творческие коллективы. Возрастные категории: от 6 до 18 лет, 18 – 30 и 30 +. Организаторы предложили им на выбор 5 номинаций: вокал, хореография, художественное чтение, игра на музыкальных инструментах и декоративно-прикладное творчество. Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку участника и перечень музыкальных произведений, творческих работ, предлагаемых к исполнению.