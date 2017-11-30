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Posted 30 ноября 2017, 06:09

Published 30 ноября 2017, 06:09

Modified 17 августа 2022, 10:18

Updated 17 августа 2022, 10:18

Городской фестиваль «Творчество без границ» состоится в Артёме

30 ноября 2017, 06:09
Мероприятие объединит любителей петь, танцевать, мастерить и читать

Третий городской фестиваль «Творчество без границ» в рамках декады, посвящённой международному дню инвалидов, пройдёт с 4 по 8 декабря в городе Артёме. Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских, творческих связей между людьми с ограниченными возможностями здоровья и освещение их творчества, привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, выявление и поддержку талантливых молодых людей.

Организаторы фестиваля - управление культуры, туризма и молодёжной политики, отдел по работе с общественностью администрации Артёмовского городского округа, Методический центр, детская школа искусств №2, Станция юных техников, общество инвалидов, а также местные отделения двух всероссийских обществ – слепых и глухих.

Начнётся всё с выставки декоративно-прикладного творчества - 4 декабря в 15:00 на Станции юных техников. Затем 8 декабря в 12:00 в детской школе искусств № 2 состоится гала-концерт. Его участниками станут горожане от 6 лет и старше - имеющие инвалидность и занимающиеся творчеством, а также творческие коллективы. Возрастные категории: от 6 до 18 лет, 18 – 30 и 30 +. Организаторы предложили им на выбор 5 номинаций: вокал, хореография, художественное чтение, игра на музыкальных инструментах и декоративно-прикладное творчество. Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку участника и перечень музыкальных произведений, творческих работ, предлагаемых к исполнению.

Как отмечает пресс-служба мэрии, заявки на участие можно подать до 6 декабря по адресу: город Артём, Ленина, 15, МКУК «Методический центр», телефон 8 (42337) 4-17-74.

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#Новости#Культура
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