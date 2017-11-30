Хабаровчанам на «Тотальном диктанте» поведают об одном дне из жизни учителя

Posted 30 ноября 2017, 00:11
Published 30 ноября 2017, 00:11
Modified 1 сентября 2022, 03:24
Updated 1 сентября 2022, 03:24
Всемирная акция «Тотальный диктант», к которой Хабаровск вновь присоединится в этом году, пройдёт 14 апреля 2018 года. Однако уже сейчас стал известно, кто станет автором текста, который прозвучит в этот день на всех площадках страны и мира для желающих проверить свои знания русского языка. Им станет писательница Гузель Яхина.
По информации от оргкомитета акции, три отрывка с названиями «Утро», «День» и «Вечер» расскажут об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Каждый текст предназначен для определённого списка городов, разделённого по часовым поясам.
«Письмо с приглашением стать автором я получила ночью и сразу же ответила «да». Три текста, которые я прочитаю 14 апреля, войдут в новый роман «Дети мои». В нём рассказывается о судьбе поволжской немецкой автономии 1916–1938 годов. Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа — это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим «микроскопом». Я поняла, что день диктанта — это лишь верхушка айсберга: огромная научная исследовательская работа происходит до и после», — рассказала Гузель Яхина.
Писательница прославилась благодаря своему роману «Зулейха открывает глаза» — о раскулачивании 30-х годов XX века. В дальневосточной столице прозвучит первый отрывок текста Гузели Яхиной. Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» городской координатор акции Полина Овчаренко, написать диктант можно будет как минимум на двух площадках, которые были задействованы в прошлом году.
«В будущем году мы хотим расширить масштабы акции и подключить ещё несколько площадок, чтобы горожанам было удобнее добираться до них. У нас уже появились партнёры, которые готовы продолжать сотрудничество. Всех участников ждут поощрения, а отличников, как всегда, полезные призы — в этот раз намного круче», — поделилась Полина Овчаренко.
Как писало агентство, «Тотальный диктант» — это добровольная и анонимная акция для всех желающих проверить свои знания русского языка. В 2017 году Хабаровск побил собственный рекорд по количеству отличников — на «пятёрку» с работой справились 60 человек.