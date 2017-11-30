Хабаровчанам на «Тотальном диктанте» поведают об одном дне из жизни учителя

«Письмо с приглашением стать автором я получила ночью и сразу же ответила «да». Три текста, которые я прочитаю 14 апреля, войдут в новый роман «Дети мои». В нём рассказывается о судьбе поволжской немецкой автономии 1916–1938 годов. Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа — это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим «микроскопом». Я поняла, что день диктанта — это лишь верхушка айсберга: огромная научная исследовательская работа происходит до и после», — рассказала Гузель Яхина.