В России на 300 миллиардов рублей вырос объём неналоговых сборов с бизнеса

«Это всякие экологические сборы, портовые сборы и масса других, которые относятся к неналоговым. То есть они не прописаны законодательно, но составляют достаточно серьёзную сумму. Год назад мы оценивали их порядка 700 миллиардов рублей, в этом году наши эксперты говорят, что совокупный сбор этих средств превышает один триллион рублей. Но самое печальное в этом, конечно, другое — никто не знает куда они собираются, как они тратятся и каким образом регулируется процесс сбора и трат», — рассказал он обозревателю программ «Бизнес-новость» на телеканале РБК.