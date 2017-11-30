В России на 300 миллиардов рублей вырос объём неналоговых сборов с бизнеса

Posted 29 ноября 2017, 22:18
Published 29 ноября 2017, 22:18
Modified 1 сентября 2022, 07:39
Updated 1 сентября 2022, 07:39
Весомый рост неналоговых сборов с предпринимателей стал одним из предметов обсуждения на 13-м Всероссийском налоговом форуме, который прошёл в Торгово-промышленной палате. По словам её президента Сергея Катырина только за один год увеличение объёмов превысил 300 миллиардов рублей.
«Это всякие экологические сборы, портовые сборы и масса других, которые относятся к неналоговым. То есть они не прописаны законодательно, но составляют достаточно серьёзную сумму. Год назад мы оценивали их порядка 700 миллиардов рублей, в этом году наши эксперты говорят, что совокупный сбор этих средств превышает один триллион рублей. Но самое печальное в этом, конечно, другое — никто не знает куда они собираются, как они тратятся и каким образом регулируется процесс сбора и трат», — рассказал он обозревателю программ «Бизнес-новость» на телеканале РБК.
По мнению Сергея Катырина, нужно в ближайшее время завершить работу по систематизации и правовому регулированию неналоговых платежей. Соответствующие предложения ТПП уже внесены на рассмотрение в российское правительство, где сейчас рассматривается законопроект «О регулировании обязательных платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В числе других волнующих бизнес-сообщество вопросов, которые подверглись обсуждению в ходе форума — постоянные проверки и высокая налоговая нагрузка, смещение срока введения новых налоговых правил.